Odvedení splašků ze Sněžky by měla zajistit nová kanalizace do Polska

Odvedení splašků z vrcholu Sněžky má zajistit plánovaná kanalizace do polského střediska Karpacz. Z polské strany stejnou trasou povede i vodovod, který na Sněžce chybí. Projektová dokumentace by mohla začít vznikat začátkem roku 2025 s předpokládaným termínem dokončení ve druhé polovině roku 2026. Novinářům to dnes řekl vedoucí provozu společnosti Lanová dráha (LD) Sněžka Jiří Špetla. Stoprocentním akcionářem společnosti LD Sněžka je Město Pec pod Sněžkou.

Většinu projektové dokumentace podle zástupců lanovky zajistí polský Institut meteorologie a vodního hospodářství a zbývající část na české straně Správa Krkonošského národního parku (KRNAP). Na financování stavby se bude podílet několik subjektů z obou stran hranice.

"Stavba předpokládá vedení kanalizace, odvod splašků ze všech objektů na vrcholu Sněžky, instalaci vodovodu, přiložení topného kabelu a položení optického kabelu. Vše by mělo být řešeno v úseku Karpacz, Kopa, Slezský dům, vrchol Sněžky. Vše, tedy voda i kanalizace, by mělo být z Karpacze," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Finální dohoda je podle něj taková, že česká strana projektuje stavbu na českém území, polská pak na polském. "U nás se jedná o dva úseky. Jeden je na vrcholu Sněžky v úseku asi 50 metrů a druhý, podstatně větší, je ve vrcholovém úseku Jubilejní cesty, která měří zhruba 400 až 500 metrů. Vede po české území a pak se opět vrací do Polska," řekl ČTK Drahný.

Cena ještě podle něj není stanovena, bude se ale jednat pravděpodobně o stavební investici na české straně v řádu vyšších milionů korun. "Polská strana bude řešit i všechna výběrová řízení na dodavatele, česká strana se k těmto výběrovým řízením připojí jako partner," uvedl Drahný. Předpoklad je takový, že Správa KRNAP bude na české straně hory financovat vedení kanalizace, Město Pec pak přípojku od lanovky k vedení kanalizace a Poštovna opět svou přípojku.

Kanalizace na Sněžce se bude týkat všech objektů, na české straně horní stanice LD Sněžka a Poštovny. Nyní se voda na Sněžku a splašky z ní dopravují ve speciálních kontejnerech lanovou dráhou. "Ročně odvážíme zhruba 330.000 až 350.000 litrů odpadu," řekl ČTK Špetla.

Situaci s provozem veřejného WC v objektu horní stanice lanovky označil za neudržitelnou. Jsou to nyní jediné funkční záchody na vrcholu Sněžky. V hlavní sezoně, která je na Sněžce o letních prázdninách, bývá podle dat Správy (KRNAP) na vrcholu naší nejvyšší české hory až 10.000 návštěvníků denně. Podle zástupců LD Sněžka je kapacita veřejných toalet dlouhodobě nedostatečná.

Podle LD Sněžka a Správy KRNAP může projekt narazit na legislativní problémy, protože se jedná o přeshraniční stavbu. "Spojitých problémů, které ještě nejsou vyřešeny, existuje několik. Je potřeba například legislativně vyřešit distribuci 'polské' energie na českém území a naopak, vyřešit rozdílnou stavební legislativu na české a polské straně nebo vyřešit projektování ve dvou zemích současně, výběr dodavatelů a podobně," řekl Drahný.

Společnost LD Sněžka si dříve nechala vypracovat studii odkanalizování stanice a zajištění dodávky vody ze stanice Růžová hora. Mezitím se podle společnosti ozvala polská strana se záměrem odkanalizování objektů na Sněžce do střediska Karpacz s tím, aby se k projektu česká strana připojila. Podle Špetly je "polská varianta" pro LD Sněžka výhodnější než vedení trasy po české straně na Růžovou horu. "Situaci také výrazně pomůže otevření budov meteostanice na polské straně, včetně restaurace a WC," uvedl Špetla.

Kabinová lanovka na Sněžku má dva úseky. První vede z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu a druhý horní úsek z Růžové hory na Sněžku.