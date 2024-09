Odvolání Bartoše bylo ze strany Fialy špatně komunikované, míní experti

Návrh na odvolání Ivana Bartoše (Piráti) z postu ministra pro místní rozvoj ze strany premiéra Petra Fialy (ODS) bylo překvapivé, razantní a špatně komunikované, shodují se odborníci na politický marketing a komunikaci, které oslovila ČTK. Zatím není jasné, jaký dopad bude mít krok na voliče koalice Spolu, a zda některé z nich tím neodradí, míní. Otázkou podle nich zůstává post ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti), na kterého se nyní upírá větší pozornost. Pokud by ve vládě zůstal, podpoří tím rozhodnutí premiéra, což může Piráty dále oslabit, tvrdí experti.

"Určitě to může být pokus o ráznou ukázku silného leadershipu. Navíc pokud ministr dopravy Martin Kupka (ODS) dotáhne digitalizaci do zdárného konce, tak to jistě pomůže. Také se na chvíli přestalo mluvit o výsledku krajských voleb a premiér působí výrazně. Jaký to bude mít dlouhodobý efekt je k diskusi, nicméně pokud je to začátek výrazných kroků vlády, tak to může koalici Spolu pomoci. Je otázka jestli to její voliči ocení nebo ne," řekla Anna Shavit z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Marcela Konrádová, která také působí na Univerzitě Karlově, považuje odvolání za nevhodně komunikované a zpochybňuje, že by bylo rozhodné či efektivní. "Pokud odvolání ministra Bartoše mělo být důkaz, že Petr Fiala je schopen rázných kroků, je to spíše úsměvné, protože kopat do mrtvoly, to se nedělá, a to i kdyby byla jediným důvodem nezvládnutá digitalizace stavebního řízení, jak je to oficiálně podáváno," uvedla. Dodala, že je těžké nyní určit, jak situaci budou vnímat voliči Pirátů.

"Pokud by Piráti ve vládě zůstali, mohlo to pro ně paradoxně mít pozitivní vliv - dostali by do popředí novou tvář, spolu s volbou nového předsednictva, to mohl být restart pro sněmovní kampaň. Pro opoziční voliče nebo zklamané voliče koalice Spolu to bude důkazem, že vláda není jednotná a že kritika, se kterou se dlouhodobě potýká, je oprávněná," míní Konrádová.

Na tom, že situace nebyla vhodně komunikována, se shoduje také Karel Komínek z Institutu politického marketingu. "Celá záležitost z mého pohledu nebyla komunikována šťastně a způsobila nečekaně silnou roztržku. Ve vyjádření politiků i v novinových titulcích padala silná slova, a to je pro současnou koalici špatná zpráva, protože její nejsilnější stránka byla až do krajských voleb jednotnost," řekl.

Důstojné vládnutí a držení konfliktů na uzdě bylo přesně to, co podle Komínka odlišovalo současnou koalici od těch předchozích. Také to byla nezbytná podmínka k tomu, aby se Spolu dokázalo vymezovat i nadále vůči Andreji Babišovi (ANO).

"S každým dalším podobným konfliktem bude vzrůstat počet bývalých voličů koalice, kteří nebudou frustrováni jen z této vlády, ale z politiky obecně, protože spousta z nich viděla v současné koalici možná lehce nerealistickou naději na existenci důstojné politiky. Tito voliči mohou velmi jednoduše příští rok (při sněmovních volbách) zůstat doma. Aktuální situace tak vyhovuje pouze hnutí ANO, které by ze situace těžilo i se založenýma rukama, ale to od něj určitě nikdo čekat nemůže," uvedl Komínek.

Předseda Klubu politické komunikace Karel Kreml řekl, že odvolání bylo překvapivé a vyvolává spekulace, proč přišlo až teď, když se problémy s digitalizací řešily dlouhodobě. Zásadní roli podle něj hraje výsledek Pirátů v krajských a senátních volbách a oslabení Bartoše po jeho rezignaci na post předsedy strany. Pozornost se nyní soustředí na Jana Lipavského. Kreml míní, že pokud zůstane ve vládě, jak se spekuluje, podpoří tím Fialovo rozhodnutí, což může dále oslabit Piráty v nadcházejících volbách.

Fiala navrhne prezidentu odvolání vicepremiéra, ministra pro místní rozvoj a předsedy Pirátů Bartoše k 30. září. Podle Bartoše byli z vlády "vykopnuti" Piráti jako celek. Členové strany o odstoupení od koaliční smlouvy budou hlasovat od pátku do pondělního večera.