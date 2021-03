Odvolání ministrů navrhuje premiér, řekl k návrhům Hradu Hamáček

Odvolání ministrů navrhuje premiér, řekl ke středečnímu návrhu prezidenta Miloše Zemana, aby ve vládě skončili ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) šéf koaličních sociálních demokratů Jan Hamáček. Vicepremiér odkázal na dosavadní praxi, kdy o obsazení svých ministerstev rozhodují ANO a ČSSD podle vlastního uvážení. Pokud by měl výhrady k Petříčkovi, sdělil by mu je, doplnil.

Zeman bude chtít po premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby z funkce odvolal Blatného a ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irenu Storovou. V rozhovoru pro server Parlamentní listy jim vyčetl jejich postoj k ruské vakcíně Sputnik V. Zeman chce, aby ve funkci skončil i Petříček, se kterým se dlouhodobě v řadě názorů rozchází.

"V ČR platí dělba moci a to, že jmenování a odvolání ministrů navrhuje předseda vlády," řekl Hamáček novinářům po jednání Ústředního krizového štábu. ANO a ČSSD se podle něj drží koaliční smlouvy, kde jsou jasné mechanismy pro výměnu ministrů. Strany v minulosti trvaly na tom, že si navzájem své ministry "nekádrují". Výměnu ministra za ČSSD by tak Babišovi musel nejprve navrhnout Hamáček.

Zemanův názor je podle Hamáčka relevantní v rámci diskuse. Rozumí i tomu, že má hlava státu na různé ministry různé názory. "Ale říkám, že tím, kdo navrhuje personální změny v kabinetu, je předseda vlády," uvedl. Pokud by měl Hamáček výhrady k Petříčkovi, sdělil by mu to, doplnil.