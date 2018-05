Odvrácená strana zvěrokruhu: kde číhají naše nejhorší stránky

Z horoskopů a rozborů zvěrokruhu na nás obvykle vyskakují jen ty lepší stránky hvězdného znamení, v němž jsme se narodili. Dozvídáme se, v jakých ohledech jsme nádherní, magičtí, úžasní. Ale stejně jako každý sluneční paprsek vrhá stín, tak i znamení zvěrokruhu mají svou odvrácenou stranu, kde číhají naše nejhorší stránky. A právě na ně se zaměřila astroložka britského listu The Sun Kerry Kingová.

BERAN (SKOPEC) - 21.3.-20.4.

Až násilnicky sebestředný a hádavý. Je tak posedlý snahou vyhrávat, že pokračuje bez ohledu na vlastní újmu v prohraných bitvách, patových situacích i ztracených kauzách. Navenek arogantní krunýř skrývá drtivé vnitřní pochybnosti. Hluboko uvnitř si Berani nemyslí, že jsou dost dobří - a proto všechno to předvádění se.

BÝK - 21. 4.-21. 5.

Vítejte v Nudánkově. Tohle je místo, kde se toho děje jen velmi málo. Lidé zůstávají uvízlí ve stejné rutině po staletí a jakýkoli pokrok tu stagnuje pod žezlem zarputilého a paličatého Býčího boha. Právě tady lidé zrození v tomto znamení skončí, pokud nebudou opatrní a nebudou odolávat nutkání svého horšího Já.

BLÍŽENCI - 22. 5.-21. 6.

Podvodníček se dvěma tvářemi, kterého těší neštěstí druhých a vyžívá se ve skandálech a drbech. S přáteli, jako jsou Blíženci, člověk nepotřebuje nepřátele - ale přátelé nikdy dlouho nevydrží, protože Blíženci jsou neustále na lovu lepší možnosti - nejen v řadách přátel, ale i lepšího večírku, lepší práce, lepšího partnera, lepšího života... Neúnavné hledání místa, kde by tráva mohla být zelenější, jim brání se zastavit a chvíli odpočinout na vlastní zahrádce.

RAK - 22. 6.-22. 7.

Tohle je nejnebezpečnější znamení zvěrokruhu pro zaměstnance FBI. Proč? Protože jsou žárliví, mají snahu kontrolovat a manipulovat. Citové trosky, které nesnesou, když je ostatní vynechají nebo se dokonce posouvají a vyvíjejí dopředu bez jejich rad a pomoci. Náladoví, nároční, vášniví a nepříčetní. Naštvaní, zlí a nebezpeční. Milují i nenávidí silněji než kdokoli jiný.

LEV - 23. 7.-22. 8.

Když má Lev špatný den, chová se jako trucující, nasupené batole, které kope kolem sebe - obvykle proto, že se mu někdo dostatečně nevěnuje a nedokazuje mu, jak ho OCEŇUJE. Tento zdánlivý nedostatek pozornosti může Lvy dohnat doslova k šílenství. Předpokládají, že se svět bude točit kolem nich - a ještě jim za tuto výsadu poděkuje. Záblesky reality, kdy jsou nuceni si přiznat, že nejsou o nic lepší než ostatní, vedou k jejich zhroucení.

PANNA - 23. 8.-22. 9.

Odsuzující, pohrdavý a posměšný kritik, který se neustále soustřeďuje na všechno negativní a pobízí ostatní k negativnímu náhledu na své okolí. Je naprosto fixovaný potřebou mít - a dokazovat to - pravdu v sebemenších prkotinkách, které nikoho jiného nezajímají. Dlužno říci, že dvakrát více negativity než na své okolí vysílá Panna sama k sobě. Jinými slovy - pokud budou Panny milejší na sebe, bude život snazší pro ně i jejich okolí.

VÁHY - 23. 9.-23. 10.

Mají tendenci chovat se jako zahálčivý, líný nekňuba neschopný vlastního názoru a váhavý do té míry, že všechny ostatní zahání až na hranu tolerance. Jsou odhodlaní nechat všechny možnosti otevřené tak dlouho, jak to jen půjde, a pasovat se do role ďáblova advokáta, kdykoli se kdokoli jiný snaží pro něco rozhodnout. A to je neskutečně otravné.

ŠTÍR 24. 10.-22. 11.

Zvrácenější, bezohlednější a bezcitnější tvory abys pohledal. Koneckonců, jejich duchovním zvířetem je štír - a to mluví za vše. Psychické triky, šikana a dominantní chování, to jsou způsoby, jak se štíři baví, takže jejich kořistí se stávají slabší a zranitelní jedinci, kteří dosud nepocítili bodnutí jejich ostnu. Svět dělí na lidi, kterým závidí, a na ty, které mohou ovládat. A to je děsivé.

STŘELEC - 23. 11.-21. 12.

Nemotorný, neobratný, netaktní - ve všech smyslech a ohledech. Slovní, citový i fyzický slon, který dupe v porcelánu a rozbíjí, co může, vyvolává poprask a dopouští se přešlapů - i když to tak nikdy nemyslí, protože ve skutečnosti je vážně zlatíčko. Co chvíli si nevidí do pusy, případně nemá pod kontrolou jiné části těla. Sám sobě je nejhorším nepřítelem.

KOZOROH - 22. 12.-20. 1.

Nejneúnavněji ambiciózní a prospěchářský ze všech znamení zvěrokruhu. Kozorozi mají psychickou sílu i touhu po úspěchu natolik silnou, aby ostatní zadupali do země, pokud je to dostane na vyšší příčku. Zlí, nekompromisní, vážní, nudní. Nepřátelé tak nebezpeční, že by na sobě měli nosit varovnou nálepku, protože nikdy nezapomenou žádnou křivdu a nikdy neopomenou vrátit či oplatit urážku.

VODNÁŘ - 21. 1.-20. 2.

Vodnáři žijí ve vlastním světě - na citů prosté, holé planetě, kde naprosto chybí teplo a světlo. Na místě, které je odpojené od energie živých, dýchajících lidí. Jako roboti procházejí světem, který rozebírají na dílky, aby je mohli analyzovat - ale čím podrobněji zkoumají, tím víc jim uniká celkový obraz či snaha se do něj zapojit.

RYBY - 21. 2.-20. 3.

Potřebují se obětovat, potřebují se trápit a doslova potřebují, aby je někdo potřeboval. Ryby zajdou jakkoli daleko, aby vyvolaly sympatie a vděčnost, byť by byla nezasloužená. Profesionální trpitel libující si ve svém trápení. Průkopník sebelítosti a prolévač mnoha slz.