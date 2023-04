Ohře je připraveno na letní sezónu, vody je dostatek

Povodí Ohře je nasycené vodou, je tak plně připravené na celou letní sezonu. Dostatek je v regionu podzemní vody, při intenzivnějších srážkách se tak mohou okamžitě zvedat průtoky na řekách. ČTK to řekl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Voda z tajícího sněhu se zachycovala v nádržích zhruba do poloviny března. "Mnoho sněhu nebylo. Nádrže naplnil hlavně déšť," řekl Svejkovský. Na severozápadě Čech pršelo v březnu a v dubnu vytrvale. "Pokud by nastalo sucho, tak v nádržích je vody dost a dost," uvedl.

Pokud bude průběžně v následujích měsících pršet, sucho lidé v krajině nepoznají. Pokud měsíc nebo dva měsíce nespadnou žádné srážky, bude se podle Svejkovského opakovat situace z posledních let. "S nádržemi vydržíme do konce léta, jsou dostatečně velké, abychom situaci zvládli. Problém by byl na tocích, kde nejsou nádrže," řekl mluvčí. U nádrží jsou stanoveny minimální zůstatkové průtoky, které jsou vždy vyšší, než je přítok do nádrží. V době sucha tak zlepšují situaci na tocích.

V případě, že bude intenzivně pršet, projeví se to v povrchovém odtoku ve vodních tocích. "V takovém případě se budou okamžitě zvedat průtoky, nebude tam žádná prodleva," uvedl Svejkovský. Povodí podle něj reaguje až na to, co přitéká do nádrží. "Jsme obezřetní k předpovědím, nemůžeme riskovat, že bychom odpustili vodu a srážky by region minuly. Musíme zajistit zásobování vodou," dodal Svejkovský.