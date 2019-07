Okamura: Nejde o Staňka nebo Šmardu. Babiš vybral do vlády rozhádanou ČSSD

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání předseda SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. V pořadu nechyběla debata o současné vládní krizi, probíhajícím summitu Evropské unie nebo nové o problematice garantovaného důchodu.

V úvodu pořadu se Soukup svého hosta zeptal na současnou vládní krizi, jejímž důvodem je údajně výměna ministra kultury Antonína Staňka za Miroslava Šmardu. "Vůbec tady nejde o ministra kultury Staňka nebo jeho nástupce Šmardu. Jde o to, že si Babiš vybral do vlády zprofanovanou a rozhádanou ČSSD. Měl jinou variantu. Jedinou stabilní možností nyní je, že vítěz voleb sestaví vládu odborníků, kteří budou podporovat program SDP, ten je pro nás klíčový. Potom jsme ochotní spolupracovat," uvedl Okamura a dodal, že je ČSSD je tak slabou stranou, že ani není schopná vyměnit ministra.

Navíc upozornil na fakt, že ani Staněk a ani Šmarda v kultuře nepracovali, takže jsou to podle jeho názoru pouze dosazené osoby. "Hamáček chce vyhovět dalším lidem, kteří chtějí být ministři. Neustálé výměny ve vládě, absolutní nestabilita a jenom se hádají o koryta. Myslím si, že pan prezident už teď dává jasně najevo svým postojem, aby toho nechali a pracovali," řekl předseda SPD.

Následně stočil moderátor téma hovoru k nově vzniklé straně Václava Klause mladšího Trikolóře. Upozornil na to, že se podobně jako SPD nebojí otevřeně hlásit k vlastenectví. Okamury se proto zeptal, zda vidí novou konkurenci. "My máme stabilně deset procent. Václav Klaus mladší bude ubírat voliče ODS a hnutí ANO. Klaus mladší nikdy nenavrhuje referendum nebo pomoc lidem v dluhových pastech," argumentoval politik. Zároveň upozornil, že SPD prosazuje referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie.

Václav Klaus mladší ho naopak odmítl. "Chceme, aby nebyly vypláceny dávky nepřizpůsobivým, o tom Klaus mladší nikdy nemluvil. Navíc představil celou řadu provařených tváří z ČSSD, ODS nebo TOP 09. Určitě nám tedy nebude brát voliče. Naopak v něm vidím jednoho z možných partnerů, uzavřel Okamura.

Důchodová reforma v nedohlednu

Andrej Babiš se otevřeně opřel o komunisty a SPD stále považuje za toxičtější. "My od začátku říkáme, že nikdy nevstoupíme do vlády s trestně stíhaným premiérem. Rozhodně se mu nepodbízíme. Nikdy jsme nehlasovali jinak než s programem SPD. Do voleb je dva a čtvrt roku, buď uvedeme zemi do chaosu, nebo můžeme prosazovat mnoho dobrých věcí z programu SPD ve vládě odborníků. Tato vláda neprosadila žádný pozitivní zákon, který by ovlivnil životy občanů. Zdražilo se, důchodová reforma v nedohlednu. Invalidní důchody jsou úplná katastrofa. Andrej Babiš nemá ani čas se jimi zabývat. Právě proto není menšinová vláda řešením.

Moderátor nemohl opomenout, že se v rámci jednání Evropské unie dva čeští poslanci za SPD zůstali sedět, když začala hrát hymna Evropské unie. "Nevím, proč by se mělo vstávat během hymny Evropské, když EU není stát. Jsme proevropští, ale nejsme probruselští. Vyjádřili jsme tak náš postoj k Evropské unii. Ostatní čeští europoslanci se samozřejmě postavili a vzdávali tam hold," vyjádřil se ke kauze Okamura.

"Naprosto děsivé"

Následně Soukup stočil téma hovoru k probíhajícímu summitu Evropské unie, kde se mimo jiné rozhoduje o postu šéfa Evropské komise. Svého hosta se zeptal, co si myslí o kandidatuře Franse Timmermanse, který je zastáncem migračních kvót. "Andrej Babiš mě v soboru oslovil, abych zkontaktoval italskou vládu, protože hlavní osobou italské vlády je italský ministr vnitra a více premiér můj kamarád Matteo Salvini. Babiš mě poprosil, abych sdělil naše stanovisko k nominaci Franse Timmermanse, což je v podstatě pravá ruka Jeana Claude Junckera. To je naprosto děsivé a nepřijatelné. Je to evropský socialista. Požádal jsem Mattea, zdali by oslovil také premiéra a sdělil, že jsou také proti této nominaci. Itálie je vlastně jediná, která má vlasteneckou vládu. Na Macrona se nemůžeme spolehnout. K východním zemím se přidala velká Západní země, takže Evropská unie to nemůže přehlížet," reagoval místopředseda poslanecké sněmovny.

Bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti se nechal slyšet, že je skupina V4 a její představitelé toxická. Soukupa zajímalo, co si jeho host myslí o tomto vyjádření. "Macron, Merklová a Timmermans nejsou představitelé evropských hodnot, jsou to představitelé hodnot současné Evropské unie. Já Matteem Salvinim a Marine Le Penovou jsme představitelé Evropských hodnot, protože jsme vlastenci. Toxičtí určitě nejsme. Kdokoliv chce bojovat za národní nájmy, tak je označován za toxického a jsou mu odebírána práva jako Polákům nebo Maďarům," reagoval Okamura.

Jako poslední téma zvolil moderátor garantovaný důchod. "Navrhli jsme zákon, aby veškeré starobní důchody byly 12 tisíc a od té částky už pouze zasluhově. Je to částka určená jako hranice chudoby. Vláda nám to v pondělí zamítla, já jsem byl úplně v šoku. Nejchudší důchodci přitomdostávají různé sociální dávky. Nechal jsem si to spočítat od ministerstva práce a sociálních věcí. Stačí přestat vyplácet dávky pro sociálně nepřizpůsobivé a stáhnout vojáky z Afganistánu a bude na důchody. Odmítla to i ČSSD, která tvrdí, že ten návrh není dobře zpracovaný. To je ale nesmyl," uzavřel Okamura.