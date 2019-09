Okamura o ČT v Duelu Jaromíra Soukupa: Je to televize politických aktivistů

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání předseda SPD Tomio Okamura. V debatě došlo na zdanění práce, zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo nebo nízké platy. Předseda SPD se vyjádřil také k situaci v České televizi.

V úvodu pořadu se Soukup svého hosta zeptal, zda už začali ve sněmovně pracovat v souvislosti se začátkem září. "Letos v létě jsem ani nebyl na dovolené, pracuji kontinuálně. Ve sněmovně jsem byl téměř každý den, připravujeme zákony," přiznal Okamura a dodal, že ho práce baví a nerozumí poslaneckým prázdninám, protože normální člověk chodí do práce i v létě.

Moderátor se ho následně zeptal na názor ohledně politických přestřelek, na které si lidé často stěžují. "Jediné SPD je ochotné spolupracovat s každým. Od začátku říkáme, že budeme pracovat i s hnutím ANO. Trávíme tam několik dní, ostatní stále někomu nadávají a naše návrhy zákonů stále stojí," odpověděl předseda SPD.

Zároveň se vyjádřil k reprezentaci České republiky navenek a k turismu. "Po pětadvaceti letech podnikání v cestovním ruchu musím vysvětlovat, že Mucha není Francouz a Kafka není Němec. Je skutečně tristní, co tady Česká republika v oblasti propagace předvedla. Všechny politické reprezentace z nás udělaly destinaci levného piva a dívek," postěžoval si Okamura.

Soukup se ho následně zeptal na nízké platy. "Platy by mohly být mnohem vyšší. Chyba je na straně špatných investičních pobídek do České republiky, tady jde o tisíce firem. Jsou tam uměle podseknuté mzdy. Je tam podmíněno, že musí jít o občany Evropské unie. Proč to nejsou místa pouze pro Čechy?" zeptal se politik a dodal, že jsou tady investice s nízkou přidanou hodnotou a vytváříme místa pro Bulhary a Rumuny.

Moderátor následně stočil diskuzi k dani z příjmu, která je komplikovaná z důvodu velkého množství výjimek, které jsou výsledkem lobbistické činnosti. Celková částka těchto výjimek činní za jeden rok 340 miliard korun. Dodal, že prezident republiky bude tlačit na vládu, aby tyto výjimky odstranila. "Byrokracie v Česku je skutečně přebujelá. Máme druhou nejvíce zdaněnou práci po Francii v EU. Kde ty peníze jsou? Zrušme financování politických neziskovek, požadujeme adresnost sociálních dávek a stáhněme vojáky z Afghánistánu. Na to všechno doplácí běžný pracující člověk," zdůraznil v pořadu předseda SPD.

Zároveň se moderátor Okamury zeptal, co si myslí o mediálním lynči veřejnoprávních médií na justici a státního zástupce. "Na Českou televizi se nedívám, jejich zprávy neodpovídají realitě. Už čtyři roky mě nepozvali, je to důkaz nevyváženosti. Je to televize politických aktivistů. Je problém, že v radě ČT má většinu dosavadní politicky establishment, my tam nemáme ani jednoho zástupce," postěžoval si Okamura.