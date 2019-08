Okamura se má omluvit Ústavu nezávislé žurnalistky, rozhodl soud

Předseda SPD a poslanec Tomio Okamura se má omluvit Ústavu nezávislé žurnalistiky, provozovateli serveru HlídacíPes.org. Nepravomocně o tom rozhodl pražský městský soud. Okamura v příspěvku na facebooku označil web za podvodný, spojený s miliardářem a filantropem Georgem Sorosem, novináře také nazval "mediální žumpou". Okamurův právní zástupce novinářům řekl, že se proti rozsudku odvolá.

Okamura v příspěvku, kvůli kterému by se měl omluvit, reagoval na článek serveru z prosince 2017, ve kterém autorka tvrdí, že politik v majetkovém přiznání neuvedl prodej podílu v pražské restauraci. Ten by musel evidovat v případě, kdy by částka přesáhla 100 tisíc korun. U soudu dnes zaznělo, že Okamura podíl prodal za 20 tisíc korun.

Okamura následně na sociální síti uvedl, že je web podvodný a "spojený s penězi George Sorose". "Nemá smysl jakkoli věřit takovým novinářům, je to jedna velká mediální žumpa s cílem obelhávat dokola občany," uvedl mimo jiné Okamura. Přiložil také obrázek společností, jež jsou podle něj se Sorosem propojeny a jejichž cílem je podle něj "rozklad tradičních hodnot".

Ústav nezávislé žurnalistiky v žalobě požadoval, aby se Okamura za tvrzení omluvil. Soudkyně Růžena Kučerová žalobě vyhověla. "Kritika není přiměřená, nevychází z žádného konkrétního pravdivého základu," uvedla soudkyně. Omluvu musí Okamura zveřejnit na svém facebookovém profilu.