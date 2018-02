Okamura: Společnost rozdělují elitáři a mainstreamová média

Hosty pořadu televize Barrandov Duel Jaromíra Soukupa byli první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija a předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Oba hosté odpovídali na otázky týkající se prezidentské volby a vyjednávání o nové vládě.

"Jak byste zhodnotila pětiletý výkon pana prezidenta Zemana?" otázal se hned v úvodu pořadu moderátor Jaromír Soukup místopředsedkyně ODS. "Já jsem samozřejmě s výkonem pana prezidenta nebyla spokojená, na druhou stranu respektuji rozhodnutí voličů," odpověděla a zároveň dodala, že doufá, že se prezident Zeman polepší a v následujícím funkčním období se bude chovat lépe. "Prospělo by to nejen jemu, ale i naší společnosti," doplnila.

Téma hovoru se však brzy stočilo jiným směrem a debata začala nabírat na obrátkách. Generální ředitel TV Barrandov chtěl vědět, jak jeho hosté vnímali společnost během prezidentských voleb. Oba se shodli, že byla velmi rozpolcená. Na otázku moderátora, čím to je, odpověděl bez váhání předseda hnutí SPD Okamura: "To je jednoduché. My přeci víme, kdo rozděluje společnost. Jsou to elitáři a mainstreamová média. Vytvořila se tu nepřátelská atmosféra a ten, kdo má jiný názor než elita, je špatný. Já sám jsem to zažil při prezidentských volbách, když jsem podpořil právě Miloše Zemana. To, co jsem si vyslechl od příznivců Jiřího Drahoše, bylo něco neskutečného."

S tím souhlasila i Udženija. "Mně osobně se to rozdělování vůbec nelíbí. Myslím si, že naše strana ODS se vždy snažila, aby k tomu nedocházelo. Měli bychom tu být pro všechny občany a tahle situace je špatná. Přináší to do společnosti jen napětí a agresi. To, co se děje na sociálních sítích, je skutečně neuvěřitelné," uvedla.

Jaromír Soukup tématu využil a zeptal se, jestli by nebylo lepší zakročit a sociální sítě regulovat, tak jako to je nyní v Německu. Slova se ujala Udženija a řekla, že bychom o tom měli minimálně přemýšlet.

Patová situace

V Duelu došlo i na žhavé téma sestavování vlády. "Pane Okamuro, myslíte si, že je reálné, aby to klaplo?" vyzvídal Soukup u předsedy hnutí SPD. "Myslím si, že to vyjít může. Ale musím říct, že se divím ostatním stranám, že se pořád hádají a pomlouvají. My jako SPD tak nemáme šanci projednávat s ostatními program," konstatoval Okamura.

Udženija dodala, že jednání ODS o případné spolupráci s ANO zatím moc nepokročila. "K programovým bodům jsme se zatím vůbec nedostali, hnutí ANO nám vše smetlo ze stolu. Andrej Babiš by si měl podle mě uvědomit, jak tu politiku chce dělat. Není možné, aby každé straně dal nějaký drobeček," uzavřela místopředsedkyně.