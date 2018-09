Okamura v Duelu Jaromíra Soukupa: ČT? Jen zmanipulované a podvodné médium

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Duel Jaromíra Soukupa předsedu SPD a místopředsedu sněmovny Tomia Okamuru. V nejoblíbenější politické diskusi v Česku se řešila různá témata, která hýbou politickou scénou.

Generální ředitel TV Barrandov a zároveň moderátor Jaromír Soukup s lídrem SPD začali hned zostra. Debatu zahájili totiž tvrdou kritikou veřejnoprávních médií, tedy České televize. Oba aktéři se shodli, že fungování veřejnoprávního média není v mnoha ohledech v pořádku. Okamura se rovněž pustil i do hodnocení zaměstnanců - podle něj se jedná o politické aktivisty, kteří si pletou svobodu slova se lhaním.

"Kdykoli tvrdí něco o straně SPD, vždy je to lež. Navíc když se podíváte na pořad Václava Moravce - už čtyři roky mě tam nepozval, vždycky tam zve jen lidi jako je Pospíšil a podobně, podle mě je to cenzura. Je to zmanipulované a podvodné médium. Buď nás pomlouvají, nebo zesměšňují. Ale nechci si stěžovat, beru to jako realitu, my v SPD jdeme za programem, který si vybojujeme," nechal se slyšel Okamura. Na závěr tematického bloku doplnil, že hnutí SPD navrhuje zrušení koncesionářských poplatků.

Následně Jaromír Soukup načal téma o vládě Andreje Babiše. "Zhodnotil byste, jak si zatím vede?" zeptal se moderátor Okamury. "Musím poznamenat, že my chceme zásadně pomoc lidem od dluhových pastí, ale Andrej Babiš pro to nedělá vůbec nic. Já jsem mu říkal, co by bylo potřeba udělat a jak toho dosáhnout, ale on to odmítl. Další věcí, které se věnujeme, jsou důchody. Co udělal, nepřipravil nic," vyjádřil se kriticky Okamura.

Soukup mu však oponoval, neboť se premiérovi podařilo navýšit důchody. "To je sice pravda, ale nezapomínejme, že hnutí ANO má jen 78 hlasů. To také díky nám se dostal na tu sto jedničku, takže to není jen čistě jeho zásluha," reagoval lídr hnutí SPD.

Úspěšná SPD?

Moderátor pořadu se rovněž zajímal o úspěchy a neúspěchy strany SPD. Okamura začal neúspěchem, kterým je pro něj výše důchodů. "Chtěli jsme, aby byla stejná, jako u minimální mzdy," vysvětlil. Úspěchů má ale SPD na kontě více. "Například se nám podařilo prosadit návrh zákona o referendu, což prošlo prvním čtením. Podobně na tom je také zákon o hmotné odpovědnosti a odvolatelnost politiků," vysvětlil.

Jaromír Soukup se svého hosta zvědavě zeptal, jaký vztah mají Okamura s Babišem. "Všude se šíří informace, že spolu máte dohodnutou tajnou koalici, je to pravda?" - "Prosím vás, to není vůbec pravda. To jsou prostě jen ty mediální fámy od těch klasických českých novinářů," odvětil Okamura.

Dalším tématem se staly aféry kolem diplomových prací. "Co si o tom myslíte?" zeptal se Soukup. "Rozhodně to svědčí o tom že tato vládní koalice nemá žádné odborníky, což se ukazuje v plné nahotě, byl to jen marketingový tah od Andreje Babiše, taková nafouknutá bublina," uzavřel kriticky téma Okamura.

Pokud si nechcete nechat ujít další zajímavá témata, která hýbou politickou scénou, sledujte Duel Jaromíra Soukupa, který slibuje exkluzivní živý přenos, ostrou výměnu názorů, výjimečné hosty a nový styl politické debaty, kde hlavní úlohu hraje to, co zajímá a trápí diváky. Již příští týden ve čtvrtek od 21.25 hodin.