Okamura v Duelu Jaromíra Soukupa: Piráti zradili svůj program

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura.

V úvodu pořadu Soukup zmínil zveřejnění zdravotnické dokumentace prezidenta republiky, který se tak rozhodl utnout neustálé dohady o svém stavu. Argumentoval tím, že je schopný vykonávat politický úřad. "Měli bychom být lidští, málokdo je v pětasedmdesáti úplně zdravý. Jeden politik z Moravy řekl, že nemá pana prezidenta rád, protože má rakovinu. To je hyenismus," vyjádřil se Okamura. V souvislosti s tím se ho moderátor zeptal, zda politický boj o moc v poslední době zhrubl.

"Musíme se zase naučit respektovat a tolerovat názorovou odlišnost. Važme si toho, že tady máme demokracii a můžeme volit různé strany s různým politickým programem," uvedl a dodal, že byl v sobotu pozván na oslavy 120. výročí Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově. "Piráti sepsali petici, abych se nemohl zúčastnit. Můj dědeček to gymnázium ale absolvoval. Vadilo jim to. Nejradši by mě ocejchovali a dali mi nějakou hvězdu," rozohnil se místopředseda Poslanecké sněmovny.

Soukup následně stočil téma hovoru k udílení státního vyznamenání, které se blíží. "Nevím, jestli by měli být vyznamenáni politici. Pan prezident k tomu má nějaká kritéria a je to jeho právo," řekl Okamura. Následně moderátora zajímal názor na každoroční debatu ohledně toho, koho pan prezident na slavnostní předávání pozve.

"Rozhodně si myslím, že by bylo dobré, aby byli pozváni všichni, kteří byli demokraticky zvoleni, nijak bych to nerozlišoval. Plošně by měli být pozváni ti, kteří mají ty největší mandáty od občanů. Nedělal bych v tom rozdíl. Někteří politici však jenom čekají na pozvánku, aby se potom vysmáli panu prezidentovi, že nepřijdou," zmínil předseda SPD.

Piráti zradili svůj program

Dalším tématem se stalo hlasování o výročních zprávách o hospodaření České televize. "My nikdy nebudeme hlasovat pro výroční zprávy. Velmi mě mrzí hlasování poslanců hnutí ANO, kteří zprávy podpořili a schválili tím, že je hospodaření ČT v pořádku. Všichni však víme, že je Česká televize pouze černá díra. Dokonce už proti ní podniká právní kroky jedna plzeňská škola," řekl Okamura a dodal, že ČT si myslí, že svoboda slova znamená lhát.

"Navrhujeme zrušení koncesionářských poplatků. Zároveň navrhujeme, aby se z ČT stala státní příspěvková organizace. Chceme jiný demokratický systém, který platí například na Slovensku," sdělil Okamura. Soukup následně doplnil, že v Česku funguje ČT a rozhlas zvlášť, což je rarita.

V další části pořadu Soukupa zajímal Okamurův názor na rozpory u Pirátů a připomněl jeho neúspěch v Úsvitu. "Vést politickou stranu není jednoduché a je to komplikované. Mnoho let zpátky na mě lidé udělali politický puč. Úsvit jsem rozhodně nevytuneloval a neobohatil se, ostatně tak rozhodla i policie. Teď už jdeme stoprocentně za programem a máme více zkušeností. Je to vidět i na naší práci. Do SPD se zatím přihlásilo 12 tisíc lidí, všechny členy ani neznám. Nikdy jsme ale nezradili svůj program, což se teď stalo u Pirátů. Překvapilo mě, vždy se chlubili tím, že dávají všechny schůzky s lobbisty na internet. Transparentní nebyli, scházeli se s trestně stíhaným člověkem," reagoval Okamura.

V závěru pořadu se Soukup zeptal na výhrady k návrhu státního rozpočtu. "Rozhodně navyšování dávek nepřizpůsobivým, což je pouhé hledání voličů. Raději budeme mít míň voličů. Máme vysoké zdanění práce, lidi jsou sedření až na kost. Nesouhlasíme s dalším financováním inkluze, chceme obnovit speciální školy, ty nám záviděl celý svět," uzavřel předseda SPD.