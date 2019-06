Okamura v Duelu Jaromíra Soukupa: Pryč s ČSSD, všichni se jí smějí

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa SPECIÁL přijal pozvání předseda SPD Tomio Okamura. V pořadu se probíralo hlasování o nedůvěře vlády Andreje Babiše, ale také případ znásilnění na Litoměřicku, či situace ohledně kandidáta SPD Michala Semína, jenž je kandidátem strany za zvolení do Rady ČTK.

V úvodu pořadu se Soukup svého hosta zeptal na případné vyslovení nedůvěry vládě, o které se později v den natáčení hlasovalo ve Sněmovně. "Myslím si, že nebude vyslovena nedůvěra vládě. Pořád se tady opakuje ten stejný scénář. Na jedné straně na pódiu vystupují politici ODS, TOP 09 a dokonce i ČSSD a žádají odvolání Andreje Babiš. Na druhou stranu jdou to ti stejní politici, kteří v parlamentu stále blokují zákon o přímé odvolatelnosti politiků. Nejde jim o demokracii" vysvětlil Okamura.

Moderátor se vrátil také k víkendové demonstraci na Letné v Praze. Upozornil, že ho překvapilo chování protestujících. "Bylo to přátelské a klidné shromáždění, lidé si to přišli vyslechnout a vyjádřit svoji nespokojenost. Byli úplně v klidu. To mě překvapilo. Měl jsem obavy, bylo jich čtvrt milionu a zachovali se skvěle. Nevyhrotí se to do budoucna?" tázal se svého hosta.

"Je správné demonstrovat a vyjadřovat svoje názory. Na druhou stranu organizátorům a politickým stranám vůbec nejde o demokracii. Jde tady o něco jiného. Mikuláš Minář (předseda spolku Milion chvilek) tam řekl, že člověk za SPD by neměl být v Radě ČTK. Označil to za ohrožení demokracie. My bychom podle něj zastoupení neměli, ale strany, které měli ve volbách horší výsledek, by zastoupení mít měly. A to je už vzbuzování nenávisti," reagoval Okamura.

Soukup se vrátil k vyslovení nedůvěry vládě. Zajímalo ho, proč podle Okamury hlasování nedopadne tak, jak by si opoziční poslanci přáli. "Opozice by se měla snažit vyměnit současnou vládu, ale oni nemají alternativu. Andrej Babiš odmítá program SPD, proto využil koalici s ČSSD. My chceme dát lidem více peněz a bezpečnosti. My říkáme pojďme sestavit vládu odborníků, pokud budou respektovat program SPD. Ale ČSSD musí jít pryč, protože ve vládě pouze škodí," vysvětlil politik a dodal, že jediný funkční model do konce volebního období je sestavit vládu odborníků, kterou sestaví hnutí ANO, a pokud bude prosazovat programové body SPD, tak je strana ochotná ji podpořit. "SPD se však nebude účastnit ve vládě, kde je trestně stíhaný premiér," uvedl.

Mediální lynč

Zároveň Okamura připomněl, že hnutí ANO si vybralo rozhádanou ČSSD, která si ani neumí vybrat ministra kultury bez pana premiéra. "Všichni se jim smějí. Pokud se prokáže, že Babiš porušuje české zákony, tak by měl být odsouzen. Ať jde o kohokoliv, tak musí být odsouzen. K ničemu takovému však zatím nedošlo. Samotné obvinění je opravdu málo," řekl politik.

V debatě nemohla chybět ani kauza ohledně Michala Semína, který kandiduje za SPD do Rady ČTK. Některá média ho však označují za antisemitu a stal se tak terčem mediálního lynče. Soukup se proto v souvislosti s výše zmíněnou událostí Okamury zeptal, zda by neměla být jakákoliv veřejnoprávní rada názorově různorodá. "Mám osobní zkušenost. Česká televize mě vůbec nezve. Václav Moravec mě vyloženě cenzuruje. Oni řeší pouze vymyšlené lži a tím si plní svoji povinnost. Český rozhlas o mě řekl, že jsem prohlásil, že jde demonstrantům pouze o moc. Nic takového jsem však neřekl, takže podáváme stížnost," přiblížil Okamura.

V závěru pořadu nechyběla nedávná událost, kdy africký černoch žádal v Německu o azyl a nedostal ho. Následně byl dotyčný v Německu ve vězení, odkud utekl do České republiky a napadl šestnáctiletou dívku. Tomio Okamura následně poskytl redaktorce Českého rozhlasu v posledních dnech velmi probíraný rozhovor. "Já jsem jako první zveřejnil, že africký migrant znásilnil dívku z Terezína. Když se mi redaktorka ozvala, myslel jsem, že to společně odsoudíme a konečně se o tom budeme bavit, ale to se nestalo. Vůbec o tom nechtěla mluvit, osočila mě, že si nemám co dovolovat a nazývat muže Afričanem, kterým tedy skutečně je," uzavřel Okamura.