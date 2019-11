Okamura v Duelu Jaromíra Soukupa: V politice nikdy nebude stejný počet mužů a žen

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání předseda SPD Tomio Okamura.

V úvodu pořadu se Soukup zeptal na volební preference a zdánlivou neporazitelnost hnutí ANO. Zajímalo ho, co za tím lídr SPD vidí. "U Andreje Babiše je to mix silné ekonomiky. Těmi svými novinami má velkou mediální sílu. Nikdy nemáte šanci se potkat s většinou voličů. A často neříká pravdu. Například říkal, že odmítá migranty, ale ve skutečnosti je za zády občanů přijímá. Zároveň říká, že zvýšil důchody o 900 korun, ale ve skutečnosti je zvýšil pouze asi o 150 korun," sdělil svůj pohled na věc Okamura.

Moderátor se následně Okamury zeptal, zda mu hodlá konkurovat. "Rozhodně nemáme tak velkou sílu, a navíc máme úplně jiný program. Cílíme na mnohem užší skupinu voličů. Jsme vlastenecká strana a na první místě jsou slušní a pracující lidé. Volební potenciál je do 15 procent. Chceme se podílet na vládě, jinak nemůžeme naplňovat program," odpověděl a dodal, že se do SPD hlásí mnoho mladých lidí.

"Diskutujete se také o množství žen v politice. Ale nikdy nebude v politice stejně žen a mužů, protože ženy mají rodinu a děti. Muži jsou více razantní. Vždy bude více také starších lidí, protože mladí mají jiné starosti, snaží se zajistit rodinu a podobně," dodal.

"Novináři lžou"

Soukup nemohl také vynechat třicáté výročí událostí listopadu 1989 a demonstrace. "Občané viděli, jak novináři lžou. Údajně jsem byl podle Mladé fronty vypískán na Národní třídě, ve skutečnosti jsem tam nebyl. Omluvili se mi na třetí straně, přitom ta informace byla na titulní straně, takže náš právník bude požadovat adekvátní omluvu. Je šílené, jakou atmosféru vytvořili rádoby demokraté na Národní třídě, není možné říct svůj názor, pouze se dočkáte vypískání. Pojďme spolu diskutovat, to je výdobytek demokracie," vysvětlil Okamura.

Dalším tématem se stal poměrný volební systém. "My chceme totální změnu volebního systému. Chceme, aby byl zrušený senát, aby byli poslanci přímo voleni a odvolatelní, chceme snížit jejich počet. Zároveň požadujeme funkční zákon o referendu. Chceme, aby poslanecká sněmovna přijímala zákony a aby vládu jmenoval přímo volený prezident. O zákon o referendum usiluju už několik let. Teď je ve druhém čtení, což považuji za velký úspěch, ale bohužel problém je senát. Potřebujeme jejich souhlas. Zásadní věci zablokují, takže nevím, k čemu ho máme," postěžoval si.

Soukup zároveň upozornil, že má dojem, že SPD cílí na sociální témata. "Vždy jsem se zastával lidí, kteří jsou postiženi exekucí. Prošel nám zákon ohledně sloučení exekutorů. Chceme, aby byl uzákoněn minimální důchod, který bude stanoven ze zákona. Tedy minimálně 12 tisíc. Podmínkou však budou odpracovaná léta. Skandální jsou také přídavky pro děti. Skandální je také zvýšení rodičovského příspěvku. Rodičovská je zvýšená na 300 tisíc, ale nemají na to nárok matky samoživitelky, které z důvodu finanční nouze šly do práce a stát je za to trestá. Vláda ten příspěvek nechala nepřizpůsobivým rodinám," uvedl Okamura.

V závěru pořadu došlo také na Evropskou unii, podle které si budeme povinně měnit měřáky tepla, které budou spotřebu tepla vysílat dálkově a my obdržíme měsíční vyúčtování.

"Ani bych se tomu nedivil, stačí si vzpomenout na výměnu žárovek, což byl lobbing určitých firem. Minulý týden navíc zveřejnila veterinární zpráva, že objevila stovky kilogramů zkaženého masa se salmonelou, které se dostalo do České republiky. EU nám zakázala plošné kontroly masa. Na prvním místě by však měla být vždy Česká republika," uzavřel Okamura.