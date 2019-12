Okamurovi vadí ČSSD. Zadlužuje Česko

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání předseda SPD Tomio Okamura. Co říká na pokračování kauzy Čapí hnízdo? Jaký je zásadní rozdíl podle něj mezi SPD a Trikolórou?

V úvodu pořadu nemohl Soukup vynechat události posledních dní okolo premiéra Andreje Babiše. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman obnovil jeho trestní stíhání a zároveň dorazil do České republiky audit Evropské komise.

"Kauza se netýká SPD, takže se na to díváme z povzdálí. Svědčí to však o špatně fungujícím systému spravedlnosti v České republice. My proto navrhujeme systémové změny. Nehájím nikoho, ale všichni bychom uvítali už ukončení toho případu. Už bychom chtěli v klidu pracovat. Tady to skutečně svědčí o problematické práci policie a státních zástupců. Šetří to už tři a půl roku," vysvětlil Okamura.

Moderátora však zajímaly také politické důsledky celé kauzy a případné hlasování o vyjádření nedůvěry vládě. "Já bych byl skutečně rád, aby systém spravedlnosti fungoval pro každého občana bez rozdílu. My se na mediálních štvanicích nepodílíme. Počkáme si do té doby, než to vyšetří policie. My jsme nikdy nehlasovali pro tuto vládu, vadí nám tam ČSSD, která zadlužuje Českou republiku. Jejich program navíc podporuje migraci. Takže dokud tam budou, tak důvěru vládě nedáme," řekl Okamura.

Zásadní rozdíl od Trikolóry

Následně Soukup upozornil na případnou podobnost mezi SPD a nově vzniklým hnutím Trikolóra. "Rozdíl mezi Trikolórou a SPD je zásadní, protože Václav Klaus mladší chce zrušit minimální mzdu. My to odmítáme, znamenalo by to, že si nadnárodní korporace natahají ukrajinské dělníky a dají jim deset tisíc měsíčně, a to bude mít dopad také na naše pracovníky. Jak potom mají uživit své rodiny," vysvětlil šéf SPD. Současně dodal, že Trikolóra odmítá přijmout demokracii, nesouhlasí například s přímou volbou prezidenta.

V další části pořadu došlo na debatu ohledně digitalizace Státní správy. "Včera nám prošel zákon ohledně digitalizace státní správy. Občané si tak budou moci vyřizovat veškeré služby z domova z počítače. Například výpisy z rejstříku a podobně. Většina lidí má elektronické bankovnictví a my jsme přijali zákon, že se mohou lidé přes stejné heslo přihlásit do portálu veřejné správy. Dnes si musíte pamatovat mnoho hesel," řekl Okamura. Zároveň prosazuje jednu kartičku, která sloučí občanku, lítačku nebo například kartičku zdravotní pojišťovny.

Soukup se vrátil k Andreji Babišovi a zajímal ho názor na audit Evropské komise ohledně premiérova střetu zájmů, který je v posledních dnech velmi diskutovaný. "Myslím, že audit neviděl nikdo a už vůbec ne v českém oficiálním překladu. Měla by se s tím seznámit také veřejnost, ale chceme oficiální český překlad. V minulosti se slovíčkařilo. Za SPD si počkáme na oficiální závěry a nebudeme se účastnit spekulací," vysvětlil Okamura.

Jaké má jeho strana plány do budoucna?

Zároveň připomněl, že je pro SPD důležité, zda Andrej Babiš porušuje české zákony, jiné je nezajímají. "Pokud budeme vracet nějaké peníze, tak je důležité žádat náhradu škody po těch, kteří ji způsobili. Chceme především spravedlnost a pracovat pro občany, aby se jim žilo lépe," řekl.

V závěru pořadu moderátora zajímalo, zda se začíná SPD víc orientovat na rodinu a mladší voliče. "Představili jsme nový projekt, což je rodina na prvním místě. Součástí je také systém manželských půjček ve výši 800 tisíc korun, podmínkou je však pracovní minulost alespoň jednoho z nich. Navrhujeme, aby stát podpořil družstevní bydlení," uzavřel Okamura s tím, že i v minulosti volili SPD mladší ročníky.