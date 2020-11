OKD bude příští rok propouštět, Úřad práce zřídil poradenskou službu

Pracovníci úřadu práce (ÚP) dnes začali přímo v areálu Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku radit zaměstnancům těžební společnosti OKD, kterých se počátkem příštího roku bude týkat propouštění. Mezi prvními pracovníky, kteří mobilní pracoviště úřadu kontaktovali, byl horník, jenž se přišel zeptat na podrobnosti rekvalifikace na řidiče, nebo zaměstnanec, jemuž se blíží důchodový věk.

OKD má na konci února ukončit těžbu v dolech Darkov a ČSA a propustit zhruba dva tisíce lidí. Pracovníci ÚP budou zaměstnancům OKD radit v mobilních poradenských střediscích i na těchto dolech.

Společnost OKD už na počátku října spustila program Nová šichta, který ve firmě průběžně funguje od roku 2014. Kontaktní kanceláře jsou na všech dolech. "Už jsme zaznamenali zvýšené množství dotazů. Je to individuální, každý má jiné dotazy, potřebuje jiné informace," řekla Chattová. Odborníci se podle ní snaží pomáhat propouštěným lidem tak, aby se jich do evidence úřadu práce dostalo co nejméně.

"Naši personalisté nejčastěji pomáhají zpracovávat zájemcům životopis, pomáhají s orientací na trhu práce i s vyhledáváním vhodných pracovních nabídek. V případě zájmu připravíme zájemce i na pohovor a zajistíme i externí sociální a psychologické poradenství," uvedla personální ředitelka OKD Radka Naňáková.

Výkonný ředitel OKD Radim Tabášek uvedl, že Nová šichta také úzce spolupracuje s firmami v Moravskoslezském kraji, které by lidi z OKD mohly v budoucnu zaměstnat. "Pozitivní zpětné vazby máme už z několika společností, které naše lidi zaměstnaly v roce 2017, kdy se uzavíral Důl Paskov," uvedl Tabášek.

Předseda Sdružení hornických odborů Jiří Waloszek program Nová šichta hodnotí kladně. "S Novou šichtou máme dlouhodobé zkušenosti už z Dolu Paskov. Tehdy z asi 1700 zaměstnanců Paskova ji využilo asi 300 lidí, kterým pomohli s životopisy i s hledáním rekvalifikačních kurzů a podobně. I psychologická pomoc zaměstnancům fungovala, byli napojeni na odborníky," řekl Waloszek.

Jednotlivé části OKD budou postupně přecházet pod státní podnik Diamo a stejně tak zaměstnanci, kterých se bude týkat propouštění. Část zaměstnanců zůstane v Diamu a bude pracovat na útlumu dolů. V první vlně dostane v lednu výpovědi 550 lidí. Další, kterých bude podle Waloszka okolo 1600, odejdou po uzavření dolů Darkov a ČSA.

"Pro první vlnu je schválený sociální program, který byl projednán s odbory. Zaměstnanci budou odcházet podle odpracovaných let až s jedenáctinásobkem průměrné mzdy," řekl odborový předák.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Uhlí těží na Karvinsku ve čtyřech dolech. Po ukončení těžby v dolech ČSA a Darkov zůstanou v provozu doly ČSM-Sever a ČSM-Jih. Těžba v posledních dolech má skončit na konci roku 2022. I s pracovníky dodavatelských firem nyní v dolech pracuje přes sedm tisíc lidí.

Na konci září bylo v evidenci ÚP v Moravskoslezském kraji téměř 44 700 nezaměstnaných, jejich podíl činil 5,4 procenta, což bylo spolu s Ústeckým krajem nejvíce v zemi. Zaměstnavatelé v kraji nabízeli přes 14 300 volných míst.