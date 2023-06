Okolí Špindlerova Mlýna je plné dobrovolníků

V Krkonošském národním parku (KRNAP) druhým dnem pokračuje akce Čisté Krkonoše. Zapojily se do ní desítky dobrovolníků, kteří se tradičně zaměřili na sběr odpadu na některých turistických trasách. Cílem je vysbírat pohozené odpadky, které se objevily po zimní sezóně. Obvykle se podaří během dvou dnů vyčistit hory od zhruba třech až čtyř tun odpadu, řekl dnes ČTK mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. V Krkonoších začala akce Čisté Krkonoše v pátek, kdy se zapojili do sbírání odpadků pracovníci Správy KRNAP, dnes akce pokračuje s dobrovolníky z řad veřejnosti.

"Start byl dnes ve Špindlerově Mlýně, skupinky vyrazily paprskovitě a ve střední části hor vyčistí nejfrekventovanější turistické cesty. Tradičně půjdou třeba Labským dolem nebo údolím Bílého Labe. Urazí celkem okolo 100 kilometrů," řekl ČTK Drahný. Podle něj jen za pátek pracovníci KRNAP vysbírali okolo 2,5 tun odpadu.

Sběrači dnes vyrazili na trasy, které vytipovali strážci národního parku, ze Špindlerova Mlýna od Územního pracoviště Správy KRNAP mezi autokempem a restaurací Myslivna. Připraveny pro ně byly plastové pytle na odpad a pracovní rukavice. Pytle s posbíranými odpadky nechávají u turistických cest. Strážci je nakonec svezou z hor dolů na skládky.

"Plastový odpad, ať už obaly od nejrůznějších tyčinek a sušenek, nebo PET lahve, tvoří významný podíl odhozených odpadků. Proto jsme se rozhodli letos komunikačně spojit Čisté Krkonoše s celosvětovým Dnem životního prostředí a na problém plastových odpadů tak znovu upozornit. Sbírat ale budeme pochopitelně všechen odpad," uvedl náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar.

Organizace spojených národů (OSN) pro letošní Světový den životního prostředí, připadající na 5. červen, zvolila heslo "Porazíme plastové znečištění!".

"Plastové odpady zůstávají v přírodě desítky až stovky let a ani poté úplně nezmizí. Rozloží se na mikroplasty, jejichž částečky potom sami dýcháme nebo pijeme ve vodě. Plastové odpady se mohou stát osudnými živočichům, kteří je sežerou, nebo se do nich chytí jako do pasti. A velká část odpadů, které neprojdou recyklací, je nevyužitou surovinou, která zůstává nazmar. V neposlední řadě odpadky přírodu prostě hyzdí," uvedl Drahný.

Akce Čisté Krkonoše není v českých nejvyšších horách jedinou úklidovou akcí, obdobné akce pořádají také krkonošské obce či skiareály a řada návštěvníků hor sbírá odpad při svých horských túrách.

Podle vedení Správy KRNAP je právě enormní návštěvnost Krkonoš se všemi důsledky spolu se změnou klimatu největšími výzvami do budoucna. Návštěvnost Krkonoš v posledních letech roste, v roce 2022 byla rekordní. Krkonoše loni podle Správy KRNAP zaznamenaly více než 12,1 milionu návštěv, což je o 250.000 více než v dosud rekordním roce 2018. Údaje o návštěvnosti jsou za celou oblast Krkonoše, včetně území KRNAP. Samotný KRNAP v roce 2022 zaznamenal 5,76 milionu návštěv, téměř o milion více než v roce 2018, uvedli správci KRNAP.