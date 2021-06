Okruh rodin autistů s nárokem na dotaci na vůz se rozšíří

O příspěvek na pořízení auta budou moci žádat i ty rodiny lidí s poruchou autistického spektra, kteří nemají vážné mentální postižení. Na takzvané zvláštní pomůcky, jako je schodolez a zdvihací plošina, bude stát přispívat lidem s demencí. Rozšíření okruhu lidí s nárokem na dotaci v pátek podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu novely informoval Hrad.

Nárok na příspěvek na automobil budou mít rodiny těch autistů, kteří jsou navzdory léčbě agresivní vůči sobě nebo okolí. Senátoři neprosadili další rozšíření. Neúspěšně prosazovali, aby dávku dostali všichni ti, jejichž chování je náročné na péči.

Předloha také upravuje pravidelnou výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením. Předpokládá jejich automatickou výměnu u lidí, kteří jej mají přiznaný trvale. Nebudou tak muset znovu chodit na prohlídky. Změna podle autorů uleví i lékařské posudkové službě. Nebude se vztahovat na lidí mladší 18 let, protože se jejich zdravotní stav může měnit.

Lidem do 18 let průkazy vydává úřad práce nejvýše na pět let a dospělým na deset let. Podle předkladatelů je běžné, že nárok na nový průkaz hodnotí posudkový lékař správy sociálního zabezpečení i v případech, kdy je zřejmé, že se zdravotní stav postiženého nezměnil.

Na auto stát přispívá částkou 100 tisíc až 200 tisíc korun podle výše příjmu rodiny. Pokud vozidlo stálo méně, poskytne úřad nižší částku. Jestliže stojí zvláštní pomůcka méně než 10 tisíc korun, příspěvek na ni se poskytne jen žadatelům s příjmem pod osminásobek životního minima. Postižený si u pomůcky za méně než 10 tisíc korun musí také sám zaplatit tisíc korun. Pokud pomůcka stojí víc než 10 tisíc korun, je spoluúčast deset procent. Žadatel může sám doplácet nejvýš 350 tisíc korun, u zdvihací plošiny pak až 400 tisíc korun. Pokud handicapovaní nemají dost peněz, jejich podíl určí úřad práce. Lidé ale musí dodat tisícikorunu.

Pokud by se situace změnila a lidé by měli příspěvek či jeho část vracet, musí to podle novely oznámit úřadu práce písemně do osmi dnů. Pokud by úřad zastavil či obnovil vyplácení příspěvků, nemusel by k tomu vést řízení.