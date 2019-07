Okupanti z roku 1968 jako váleční veteráni? Senát to odsoudil

Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) ve středu předal ruskému velvyslanci Alexandru Zmejevskému usnesení horní komory, která odsoudila záměr uznat účastníky okupace Československa z roku 1968 za válečné veterány. Zmejevskij zopakoval své dřívější stanovisko, že šlo o iniciativu dvou poslanců, od které se ruské vedení distancuje, řekl ČTK Kubera. Ruský záměr zveřejněný v červnu vyvolal silnou kritiku v Česku i na Slovensku, Zmejevského si kvůli tomu předvolal i prezident Miloš Zeman.

"Já jsem mu předal usnesení Senátu. On potvrdil to, co řekli i nejvyšší představitelé Ruské federace, že to je ojedinělý projev dvou poslanců, který nemá oporu, a že smlouva, kterou jsme podepsali s Ruskou federací, platí. Že to potvrdil i (ruský) prezident (Vladimir) Putin, že ta smlouva platí a že to je nějaký okrajový jev, který by nás neměl znepokojovat," řekl Kubera.

K dodržování smlouvy mezi Ruskem a Českem z roku 1993 se přihlásil Zmejevskij i na červnové schůzce se Zemanem. Podle dokumentu mají obě strany vůli skoncovat s totalitní minulostí spojenou právě s okupací v roce 1968. Smlouva podepsaná tehdejšími prezidenty obou zemí označuje okupaci za nepřípustné použití síly proti Československu a následné setrvávání sovětských vojsk na československém území za neospravedlnitelné.

Kubera jednal se Zmejevským také o situaci v letectví, protože kvůli sporům o povolení k přeletům bylo na počátku července zrušeno několik spojů mezi Prahou a Moskvou. Ministerstva dopravy obou států se později dohodla na zachování současného letového provozu do konce léta, úřady mezitím budou jednat o dlouhodobém řešení situace. Předseda Senátu se ptal ruského velvyslance na podrobnější informace o příčinách sporu, Zmejevskij je ale podle Kubery neměl.