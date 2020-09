Olomouc vypíše nový tendr na stavbu další části tramvajové trati

Olomoucká radnice vypíše nové výběrové řízení na stavbu další části tramvajové trati za 470 milionů korun vedoucí přes lidnaté sídliště Nové Sady, kterou na jaře kvůli pandemii koronaviru a nouzovému stavu odložila. Vypsání tendru tento týden schválili radní, dodavatel by měl být vybrán příští rok v březnu.

"Záměr jsme důkladně zvážili a došli jsme k závěru, že tuto důležitou investiční akci dokážeme i v nelehké ekonomické situaci realizovat, pokud současně omezíme provozní náklady magistrátu a některé další méně důležité investice," komentoval rozhodnutí radních primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Nový úsek trati se měl s pomocí dotací a investičního úvěru začít stavět letos na jaře a dokončen měl být v závěru roku 2021. Vedoucí odboru investic radnice Marek Drešr potvrdil, že původní výběrové řízení bylo na jaře zrušeno kvůli pandemii koronaviru, a to ještě před konečným rozhodnutím o výběru dodavatele stavby.

Tramvajová trať od Trnkovy ulice na Schweitzerovu ulici má dokončenou projektovou dokumentaci. "Velké investice města situace kolem koronavirové pandemie sice pozastavila, ale druhou etapu tramvajové trati na Nových Sadech stále považuji za důležitou," podotkl primátorův náměstek Martin Major (ODS).

Podle primátora Majora není dobré stavbu odkládat

Podle Majora by se stavba neměla odkládat, jelikož v příštím plánovacím období Evropské unie už nebudou tak příznivé dotační podmínky. "To by znamenalo, že případná dotace pro město by byla o několik desítek milionů korun nižší," upozornil Major.

První etapa dvoukolejné trati, která spojuje tržnici s Roosveltovou ulicí a končí v Trnkově ulici, měří 1,4 kilometru a otevřena byla v listopadu 2013. Její stavba stála zhruba 280 milionů. Radnice na projekt tehdy dostala dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce, která pokryla více než polovinu celkových nákladů.

Více než kilometr dlouhá druhá část tuto tramvajovou trať prodlouží z nyní konečné zastávky Trnkova do Zikovy a Schweitzerovy ulice. Nový úsek dvoukolejné trati bude mít celkovou délku 1300 metrů. Dočasně konečnou zastávku bude mít druhá etapa tramvajové trati u křížení s Družební ulicí. V plánované třetí etapě by měly tramvaje cestující zavézt až do Slavonína.