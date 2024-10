Olomouckým hejtmanem se stal Okleštěk z ANO, do čela kraje se vrací po 4 letech

Novým hejtmanem Olomouckého kraje byl dnes na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen lídr hnutí ANO a poslanec Ladislav Okleštěk, který v čele kraje stál v letech 2017 až 2020. Vystřídal Josefa Suchánka (STAN). Přítomno bylo 52 z 55 zastupitelů, pro jeho zvolení hlasovalo 34 zastupitelů, šest bylo proti a 12 se zdrželo. Olomoucký kraj v následujících čtyřech letech povede hnutí ANO s uskupením SPD, Trikolory, PRO a Svobodných. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu má dvojkoalice 31 hlasů. V kraji uplynulé čtyři roky vládla koalice Pirátů a STAN se zástupci ODS a Spojenců pro Olomoucký kraj.

Okleštěk doufá, že přes různé úhly pohledu budou fungovat na kraji jako tým. "Celkový cíl je podle mne jasný - je to blaho Olomouckého kraje, je to rychlá pomoc povodněmi zasažených oblastí," uvedl. Chce zůstat i poslancem. "Je to ideální prostor využít tlaku jak na vládu, tak na parlament. Myslím, že to neovlivní mou práci na hejtmanství, pevně věřím, že situaci zvládnu," uvedl hejtman.

Jeho prvním náměstkem se stal Vladimír Lichnovský (ANO), náměstek přerovského primátora. Na starosti bude mít zdravotnictví, investice příspěvkových organizací a energetiku. I on musel zodpovídat dotazy na kumulaci funkcí. "Chci získat nějaký čas, než se v rámci kraje zorientuji. Pokud by mí kolegové měli pocit, že svou funkci nezvládám nebo by to nešlo skloubit, budu se tím zabývat. Myslím však, že jsem velmi pracovitý člověk, který tyto věci dokáže skloubit," uvedl náměstek. Kumulaci jeho funkcí dnes kritizovali na přerovském zastupitelstvu opoziční zastupitelé. Jan Horký ze Společně pro Přerov Lichnovského vyzval, aby do příštího zastupitelstva navrhl řešení.

Kromě Lichnovského se náměstky hejtmana stali za hnutí ANO Monika Hryzbilová (kompetence v oblasti sportu, kultury a památkové péče), vysokoškolský pedagog Martin Škurek (sociální věci a záležitosti seniorů, starostka Vranovic - Kelčic Irena Blažková (životní prostředí, odpady a zemědělství), která požádá, aby byla starostkou neuvolněnou, starosta Rapotína Bohuslav Hudec (dotace a doprava) a vysokoškolský pedagog Svatopluk Binder (školství a cestovní ruch). Sedmým náměstkem za SPD se stal Pavel Jelínek (strategický rozvoj a IT). Jedenáctičlennou radu doplní za hnutí ANO neuvolněný radní Petr Vrána (ANO), který je zároveň primátorem Přerova, a Jana Konvičková (ANO). Za SPD byl zvolen do této pozice přerovský zastupitel Dan Chromec.

Zastupitelé dnes také zřídili funkci uvolněného zastupitele - koordinátora pro pomoc a obnovu zaplaveného území. Této role se ujme starosta Šumperka Miroslav Adámek (ANO). Podle koalice jde o člověka se znalostí prostředí, opozice však kritizovala, že koordinátorem se měla stát spíše starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (TOP 09).

Tři zastupitelé byli omluveni. Eva Machová ze STAN se vzdala mandátu, zastupitelkou se za ni stala náhradnice Anita Zieglerová.

ANO v krajském zastupitelstvu disponuje 26 mandáty. Druzí skončili Starostové pro Olomoucký kraj s devíti mandáty. Třetí Spojenci24 s vámi budou mít šest zastupitelů. Čtvrtá koalice SPD, Trikolora, PRO a Svobodní má pět mandátů. Na pátém místě je ODS s pěti zastupiteli. Šestá je koalice Stačilo! se čtyřmi mandáty. Po vzniku dvojkoalice ANO s uskupením kolem SPD odešly zbylé strany a hnutí do opozice. Naposledy tak učinila ODS, která odmítla nabídku ANO na trojkoalici s uskupením SPD, Trikolory, PRO a Svobodných.