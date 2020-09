Olomoučtí vědci vyvinuli nový test na koronavirus, výsledky ukáže do hodiny

Vědci z olomoucké lékařské fakulty vyvinuli nový screeningový rychlotest na covid-19, který zhruba za hodinu po odběru umí prokázat přítomnost koronaviru a odhalit infekci i u bezpříznakových jedinců v akutní fázi nemoci. Jedno vyšetření přijde na 100 až 500 korun. Rychlotesty by mohly najít využití například při větších kulturních, sportovních či společenských akcích, zvažuje se i využití v mobilních laboratořích, řekli v úterý novinářům zástupci Ústavu imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

"Test je velice významný z hlediska identifikace nakažených jedinců, u nichž průběh nemoci probíhá bezpříznakově. Ukazuje se, že právě tito jedinci můžou významně šířit virus v populaci. Je potřeba je identifikovat a předejít šíření nákazy především v kolektivních zařízeních," uvedl děkan lékařské fakulty Josef Zadražil. Podle přednosty Ústavu imunologie Milana Rašky nemá test ambice pně nahradit diagnostické prokázání viru, ale může pomoci najít bezpříznakové osoby s akutní infekcí, které se nejvíce podílejí na šíření viru.

Rychlotesty jsou již nyní připraveny k pilotnímu testování při různých příležitostech včetně sportovních či kulturních akcí. "Naším cílem vývoje testu bylo nalézt řešení, které je screeningové, které je vhodné pro velkou skupinu lidí, kteří se chystají na fotbalové utkání či kulturní akci nebo do škol, udělat levné řešení pro stovky či tisíce lidí, kteří chtějí zjistit, zda jsou nebo nejsou pozitivní ale nechtějí obětovat za diagnostický test přes 2000 korun," řekla vedoucí týmu Eva Kriegová. Rychlotesty by tak podle ní mohly přispět k omezení současných restrikcí.

K provedení testu je potřeba provést výtěru z nosu odběrovou štětičkou, která se následně uzavře do mikrozkumavky se speciálním médiem. Virus se následně zahřeje, čímž ztratí svou infekční schopnost a ihned se provede vyhodnocení pomocí PCR techniky. Samotný odběr si přitom může provést každý sám, což eliminuje riziko nákazy odebírajícího personálu. Test má přitom podle odborníků dostatečnou citlivost a je vhodný pro akutní fázi nemoci, která je pro přenos v populaci nejrizikovější. Výzkumníci již testy vyzkoušeli u desítek dobrovolníků a odhalili případy bezpříznakové infekce, u kterých doporučili diagnostické vyšetření.

Olomoučtí vědci rychlotesty vyvíjeli ve spolupráci s komerčním partnerem, který je schopen v případu velkého zájmu vyrobit tisíce těchto rychlotestů. Zástupci privátní firmy uvažují i o možnosti mobilní laboratoře, kterou by si zájemci mohli objednat, a získali by tak komplexní vyšetření od odběru až do zjištění výsledku.