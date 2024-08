Olympijský festival v Mostě navštívilo téměř 70.000 lidí, zkusit mohli 52 sportů

U jezera Most dnes skončil Olympijský festival, který návštěvníkům nabídl fanzónu či možnost vyzkoušet si 52 sportů. Navštívilo ho téměř 70.000 lidí, hlavně rodiny s dětmi. Novinkou byl kemp přímo u areálu. Plno bylo u stanovišť první i poslední den, největší zájem byl o atletiku. ČTK to dnes řekla ředitelka festivalu Naďa Černá.

"Návštěvnost předčila naše očekávání. Téměř 40 procent tvořily děti do 12 let, za což jsme moc rádi," uvedla. Vedle přenesení jedinečné atmosféry olympijských her do Česka je cílem Olympijských festivalů přivést děti ke sportu. "A to se nám opět společně s Ústeckým krajem, městem Most, sportovními svazy a našimi partnery v průběhu největší sportovní akce na světě povedlo," řekl místopředseda Českého olympijského výboru Libor Varhaník.

Podle posledních výsledků České školní inspekce je v Ústeckém kraji téměř nejhorší pohybová zdatnost dětí. "Věříme, že v září budou místní sportovní kluby praskat ve švech," uvedla Černá. Na festivalu se představily známé i méně obvyklé sporty. Velký zájem byl o hod oštěpem, a to zvláště v době, kdy v Mostě byla olympijská vítězka Barbora Špotáková. "Neskutečné, kolik lidí si chtělo vzít oštěp do ruky. Občas to bylo náročné vše zvládnout, ale atmosféra byla super," řekla ČTK jedna z dobrovolnic u této disciplíny.

Na festival přijeli bronzoví šermíři i zlatá Kateřina Siniaková a mnoho dalších sportovců. "Za to jsme velmi rádi, sportovce mají děti za hrdiny, za své vzory, mohou jim ukázat cestu," uvedla Černá. Celkem na Olympijský festival dorazilo na 100 sportovců, kteří rozdávali podpisy na 30 autogramiádách.

Rodiče oceňovali možnost ukázat dětem různé sporty. "Nevěděli jsme, čemu by se mohl syn věnovat, tady si našel, co by se mu líbilo," řekla ČTK Markéta, která přijela s rodinou z Prahy. Plno bylo v parných dnech u vodních sportů jako plavání, veslování či kanoistika. "Místo u jezera mám umožnilo přivést na festival tyto sporty," poznamenala Černá.

Pořadatelé dnes poděkovali mimo jiné dvěma stovkám dobrovolníků. "Bylo to super, počasí bylo dobré, lidi z organizačního týmu perfektní a za celou dobu jsem nepotkal nepříjemného návštěvníka," řekl ČTK sedmnáctiletý Dominik Malý, který zajišťoval bezpečnost sportovců u parkuru.

Organizaci festivalu pochválil při své návštěvě prezident Petr Pavel. Spokojen byl i hejtman Jan Schiller (ANO). "Olympijským festival se opravdu vydařil. Nejen, že udělal dobré jméno našemu kraji, který díky festivalu navštívily desetitisíce lidí z celé země i ze zahraničí, ale také ukázal, jak skvělou atmosféru umíme udělat našim sportovcům," řekl.

Akce podle primátora Mostu Marka Hrvola (ProMOST) předčila očekávání radnice. "Našlapaný sportovní doprovodný program každý den, řada známých sportovců a plná sportoviště," uvedl. Součástí doprovodného programu bylo vystoupení dvacítky umělců, u jezera se uskutečnily příměstské tábory pro 400 dětí.

Městu dvě sportoviště po Olympijském festivalu zůstanou, a to parkur a skatepark. Jedenáct dnů mají nyní pořadatelé na rozebrání areálu. Zmizí i model Eiffelovy věže z recyklovaného plastu, který byl vyhledávaným místem pro pořízení fotografií. Letní olympijské hry v Paříži skončí dnes večer. Čeští sportovci získali pět cenných kovů, tři zlata a dva bronzy.