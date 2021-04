Ombudsman se zabývá chybně uplatněnými daňovými slevami na manžela či manželku

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček se opakovaně zabývá případy chybně uplatněných daňových slev na manžela nebo manželku. Finanční úřady totiž následně požadují nejen vrácení slevy, ale i úrok z prodlení. Ombudsman to ve čtvrtek uvedl na svém webu.

Hlavní příčinou opakujícího se problému byla podle ombudsmana nesprávná potvrzení o vyplacených dávkách nemocenského pojištění od okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Slevu je možné uplatnit pouze v případě, kdy příjem druhého z manželů nepřekročí za daný rok 68.000 korun. OSSZ však v některých případech podle Křečka vydala chybná potvrzení, kdy do daného roku nezapočítala výplatu mateřské za prosinec roku předchozího. Ta je vyplácena v lednu, a proto se počítá do roku, kdy byla ve skutečnosti vyplacena. Tato chybějící platba pak podle ombudsmana mohla rozhodnout o tom, zda poplatník měl, či neměl na slevu nárok.

Potíž je v tom, že finanční úřad na tuto chybu přišel často až při zpětné kontrole. Pokud kvůli této chybějící platbě přesáhl příjem druhého z manželů limitní částku, uplatnil pak poplatník slevu neoprávněně. Finančnímu úřadu poté nezbývalo, než aby požadoval zpět chybějící daň i s úrokem z prodlení.

Takový byl i případ muže, který ombudsman nyní uzavřel. Muž nesprávně uplatnil slevu na manželku za rok 2014, kdy správce daně chybu odhalil až v roce 2018 a stěžovateli předepsal úrok z prodlení přesahující 10 tisíc korun. Stěžovatel požádal o jeho prominutí, ale žádost byla zamítnuta. Stěžovatel se proto obrátil na ombudsmana.

"Potvrzení od okresní správy sociálního zabezpečení je veřejnou listinou, u které se má za to, že její obsah je pravdivý, dokud není prokázán opak. Jednání poplatníků v důvěře ve veřejnou listinu představuje ospravedlnitelný důvod pro prominutí úroku z prodlení. Jsem rád, že jsme se na tom s Generálním finančním ředitelstvím shodli. Poplatníkům, kteří o to požádají, by proto měly být z tohoto důvodu úroky z prodlení prominuty," uvedl Křeček.

Finanční úřad argumenty ombudsmana uznal a úroky z prodlení stěžovateli v daném případě nakonec prominul. Podobnému problému přitom může čelit více lidí. Žádat o prominutí úroku z prodlení lze v celé lhůtě pro placení daně, jejíž délka činí minimálně šest let počítaných zjednodušeně řečeno od doměření daně.