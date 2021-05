Omezení nahlížení do katastru nemovitostí je nezákonné, tvrdí advokát

Zrušení možnosti anonymního nahlížení do katastru nemovitostí je nezákonné, a navíc sníží úroveň ochrany soukromí i osobních údajů. Tvrdí to advokát Petr Novotný, který se obrátil otevřeným dopisem na vedení Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a zároveň založil iniciativu Otevřený katastr. Novotný sdělil, že přístup k informacím z katastru se lidem kvůli složité registraci výrazně ztíží a někomu - zejména seniorům - se v podstatě znemožní. Žádá proto, aby úřad od zamýšlených změn upustil.

Anonymní uživatelé nebudou mít v internetovém katastru nemovitostí od června přístup ke jménu vlastníka nemovitosti či účastníka řízení, dostanou se pouze k základním údajům. Kompletní údaje budou dostupné jen přihlášeným uživatelům pomocí dálkového přístupu do katastru nebo přes portál eIdentita, který ale podle Novotného reálně využívá jen malý zlomek občanů.

"Přístup k informacím je jedním ze základních principů demokratického právního státu. Omezovat ho lze pouze v souladu se zákonem, v případech, kdy to nejde jinak, a pouze na nezbytnou dobu. Katastr nemovitostí je ze zákona veřejný, občané mají právo do něj nahlížet bez nutnosti identifikace," uvedl Novotný, který zastupoval obyvatele pražského Zeleného údolí ve sporu o pozemky pod jejich byty či domy a hájil také například nájemníky v Písnici před prodejem sídliště novému investorovi.

Úřad rozhodnutí zdůvodnil extrémním nárůstem počtu přístupů, které podle něj z velké části tvořilo nezákonné vytěžování databáze softwarovými roboty. Novotnému vadí i forma, jakou úřad o změnách informoval - na webu nahlížení do katastru nemovitostí v dubnu prezentoval jako upozornění uživatelům aplikace, jiným způsobem chystanou novinku neoznámil. "Připravovaná změna je nezákonná, navíc prováděná plíživě formou technické úpravy databáze," podotkl advokát.

Novotný míní, že úředníci by si neměli "brát občany jako rukojmí proti softwarovým robotům nebo přetíženým databázím". Upozornil mimo jiné na to, že katastrální úřad bude nyní zpracovávat osobní údaje o každém, kdo se do registru přihlásí. Vedle osobních údajů vlastníků nemovitostí tak bude mít kompletní přehled o tom, kdo a kdy do katastru nahlíží a o jaké nemovitosti se zajímá.

Úřad na webu napsal, že omezením anonymního přístupu chce zvýšit ochranu soukromí a osobních údajů vedených v katastru. Omluvil se "všem korektním uživatelům za mírné zhoršení komfortu". "Úpravy aplikace nezpůsobí běžným uživatelům větší komplikace," uvedl. Zároveň ujistil, že informace budou i po přihlášení zobrazovány bezplatně.