Omezení odložitelné péče pro nemocnice skončí příští týden

Příští týden by měl být ukončen příkaz k zastavení odložitelné péče, nemocnice by ale měly být schopny kapacitu vyčlenit pro pacienty s koronavirem v případě nutnosti. Obnova péče je ale otázkou jednotek týdnů. Na páteční tiskové konferenci to řekl národní koordinátor intenzivní péče Vladimír Černý.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek předtím řekl, že počty hospitalizovaných sice začínají mírně klesat, stále jsou však velmi vysoké a musí se ještě významně snížit, aby bylo možné uvolnit kapacitu pro elektivní, tedy odložitelnou péči.

Nemocnice aktuálně musí vzhledem k nařízení ministerstva zdravotnictví omezit odložitelnou zdravotní péči podobně jako v březnu, týká se to akutní i následné péče. Záměrem bylo uvolnit v nemocnicích lůžka pro pacienty s covidem-19.

Nejvíc pacientů je stále v nemocnicích v Jihomoravském kraji (868), Moravskoslezském kraji (702) a v Praze (664). I v těchto oblastech je ale podle Černého značný pokles. Za posledních několik dnů také nebyli převáženi pacienti mezi kraji, což podle Černého ukazuje, že jsou soběstačné a nemají potíže z hlediska zajištění lůžek.

Celková kapacita akutních lůžek v nemocnicích je zhruba 47 tisíc. Podle dat o kapacitě nemocnic z pátečního odpoledne je zhruba 21 tisíc lůžek s možností podávat pacientovi kyslík a asi třetina z nich je neobsazená. Lůžek intenzivní péče je přes 3800, neobsazených je necelá čtvrtina. Umělých plicních ventilátorů je 2150, neobsazených 45 procent.

Aktuálně má v Česku nákazu 95 501 lidí, většina má lehký průběh nemoci. V nemocnici je 6555 lidí, v posledních dnech počet kolísá, ale drží se pod 7000. Nad 7000 byl naposledy před týdnem. V těžkém stavu je méně než 1000 pacientů. Pokud by vývoj epidemie pokračoval se současným reprodukčním číslem zhruba 0,7, mohlo by na konci listopadu být zhruba 3000 všech hospitalizovaných s covidem-19, uvedl Dušek.

Úmrtí stále přibývá

Stále však přibývá úmrtí. Ve čtvrtek jich přibylo 59, za listopad zatím 3353. Nejvyšší denní počet úmrtí s covidem připadá na 3. listopadu s 256 mrtvými. Celkový počet zaznamenaných případů covidu-19 v Česku od 1. března, kdy byly potvrzeny první případy nákazy, činí téměř 482 tisíc.

Ke středě byla podle dat ÚZIS nákaza koronavirem potvrzena u 6967 pracovníků ve zdravotnictví, oproti minulému týdnu jde o pokles o zhruba 4000. Aktuálně pozitivních je 1061 lékařů, zhruba o 700 méně než před týdnem, a 3282 zdravotních sester (téměř o 2000 méně). Podle statistik ÚZIS je v Česku kolem 50 tisíc lékařů a přibližně 80 tisíc zdravotních sester.

Nejvíce zdravotníků s covidem-19 bylo ke středě v Praze, a to 1107, z toho zhruba 250 lékařů a 480 sester. Následoval Moravskoslezský kraj s 1046 nakaženými pracovníky ve zdravotnictví a Ústecký kraj s 666 pozitivními. Nejméně, a to 122, jich ÚZIS evidoval v Karlovarském kraji.