Omezení spotřeby tabáku je výhodnější než vyšší výběr daní

Omezovat užívání tabáku v populaci je podle odborníků pro ekonomiku státu výhodnější než daňové příjmy z jeho spotřeby. Vyšší daně tabáku i ceny cigaret nutí část lidí k pokusům o odvykání kouření, čímž se ušetří na jejich zdravotní péči. Zároveň nedojde ke ztrátě odpracovaných let u kuřáků, kteří dříve onemocní či zemřou. Na čtvrtečním semináři na téma Ekonomika tabáku to v Senátu uvedli odborníci.

"Asi 20 procent veškeré úmrtnosti jde na vrub kouření," řekla na úvod národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová působící na Úřadu vlády. Podle předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Evy Králíkové, která pracuje v Centru pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, je při předčasném úmrtí kuřáků největší ztráta na odpracovaných letech.

Odmítla také argument, že stát na tabáku vydělává skrze spotřební daň. Výdaje jsou podle ní i dalších odborníků větší. "Peníze ušetřené za cigarety lidé nevyhazují, koupí si za ně něco jiného," dodala. Spotřební daň v loňském roce vynesla 58,8 miliardy korun, vláda navrhla její zvýšení. Náklady na léčbu kuřáků jsou asi 100 miliard ročně.

Diskuse se vedla také o elektronických cigaretách a zahřívaném tabáku. "Chtěl bych varovat před tím, abychom mladé generaci představovali tyto výrobky jako neškodné," řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Odborníci se shodují na tom, že i ostatní formy tabáku by měly být zdaněny. Právě mezi dětmi a mládeží počty kuřáků těchto alternativních forem strmě rostou.

Odborník na ekonomiku tabáku Frank Chaloupka z univerzity v Chicagu uvedl, že se zvýšením daně z tabáku a následně cen cigaret se rychle snižuje jejich spotřeba. Více se snaží přestat kouřit chudší obyvatelé, u bohatších je efekt menší.

Jako další efektivní opatření pro omezení kouření uvedl Chaloupka zákaz reklamy a omezení kouření na veřejných místech. Takzvaný protikuřácký zákon, který mimo jiné zakázal kouření v restauracích nebo na zastávkách MHD, platí v Česku od května 2017. První data ukazují nižší výskyt infarktů i hospitalizací kvůli dalším nemocem, například astmatu. Případný vliv na výskyt rakoviny plic se podle odborníků projeví až za desítky let.

Zásadní je podle odborníků to, aby nezačínaly kouřit děti. Vliv na to mají i jednotná balení a odpuzující obrázky na krabičkách cigaret. Podle Králíkové jsou v Česku v gesci ministerstva zemědělství, s nímž se nedaří vyjednat "zhoršení" vzhledu krabiček, například jednotný font písma či barvu krabičky. "Cena může mít také velký vliv na rozhodnutí dětí začít používat tyto produkty," dodal Chaloupka s tím, že zdaněné by proto měly být i elektronické cigarety a další zařízení.

Řada českých dětí vyzkouší poprvé cigaretu již v devíti letech, většina do 12 let. Podle Králíkové je kouření v zásadě "dětská nemoc", závislost u dětí totiž vzniká snadněji. Začínajících kuřáků je mezi dospělými pouhá desetina.