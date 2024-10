Onkologové z Brna sepsali pro praktiky návod postupu při léčbě lidí s rakovinou

Masarykův onkologický ústav v Brně sestavil podrobný návod jak postupovat při léčbě pacientů s rakovinou, aby byla co nejrychlejší a nejefektivnější. Je určen praktickým lékařům a ambulančním specialistům. Jeho součástí jsou například instrukce, kam přesměrovat pacienty při různých scénářích a seznam potřebných kontaktů na specializovaná pracoviště. Brožuru s návodem v uplynulém týdnu obdrželi všichni praktici v kraji. Novinářům to dnes řekl ředitel ústavu Marek Svoboda.

Dokument má urychlit diagnostiku onemocnění, vzájemné konzultace mezi doktory a předávání onkologických pacientů v regionu. "Současně má sloužit jako praktický průvodce, pokrývající celou onkologickou problematiku, včetně prevence, genetiky nádorů nebo paliativní léčby," uvedl Svoboda.

Praktici a ambulantní specialisté jsou většinou první, kdo odhalí u pacienta známky onkologického problému nebo vyhodnotí, že byl měl člověk absolvovat preventivní vyšetření. "Těchto pacientů stále přibývá a stará se o ně celá řada různých specialistů. Není jednoduché léčbu správně a efektivně zorganizovat," poznamenal Svoboda. Pacient by díky návodu neměl bloudit systémem, dodal.

Lepší spolupráci si od projektu slibuje také Ivo Procházka, předseda jihomoravského Sdružení praktických lékařů. "Častým problémem je komunikace mezi praktiky a onkology, potřebná dokumentace už se k nim často nedostane," míní.

Podle zástupkyně organizace Hlas onkologických pacientů Michaely Tůmové je v Jihomoravském kraji spolupráce mezi praktiky a onkology na vyšší úrovni než v jiných krajích. "Samozřejmě by bylo ideální, pokud by podobná iniciativa vznikla i v dalších regionech. Záleží to ale přímo na jednotlivých onkologických centrech," dodal Igor Kiss, předseda České onkologické společnosti ČLS JEP.

Všichni praktici v Jihomoravském kraji nyní brožuru mají v tištěné i elektronické podobě. V nejbližších týdnech by ji měli dostat i ambulantní specialisté. Dohromady se jedná o více než 1000 míst.