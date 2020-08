Opatření proti koronaviru musí vláda sdělovat jednotně

Vláda by měla opatření proti koronaviru sdělovat jednotně, srozumitelně a pravidla důkladně zdůvodňovat. Doporučuje to tým expertů iniciativy Spolu silnější, který inicioval bývalý vysoký armádní představitel Petr Pavel. V prohlášení to za iniciativu sdělil Jan Osúch. Kompletní doporučení pro řízení státu v době krizí chce tým představit koncem září.

Pavel v červenci oznámil iniciativu, během které chce s dalšími odborníky připravit Česko na základě zkušenosti s krizí kolem koronaviru na další krize. Během prázdnin proto objížděl české regiony a shromažďoval od expertů, úřadů či institucí poznatky o boji s epidemií. Doporučení tým slíbil prezentovat do září.

Podle tiskové zprávy bude září důležitým testem, jak se stát v zavádění opatření proti šíření koronaviru poučil, protože začne nový školní rok a lidé se budou po dovolených vracet do práce.

Nejednoznačná rozhodnutí vlády

Odborníci vládě doporučují, aby všechna opatření prezentovala jednotně. "Vláda by je měla předem schválit a pak za nimi jako celek stát. Není možné, aby členové vlády zpochybňovali a měnili, co bylo oznámeno, nebo dokonce zveřejňovali protichůdná sdělení," uvedli experti. Za nejednoznačná rozhodnutí a jejich interpretaci byla vláda opakovaně kritizována.

Podle tiskové zprávy iniciativy musí informace z vlády zaznívat přesně a srozumitelně. Pokud pravidla vyžadují dodatečný výklad, musí být vše zveřejněno souběžně na jednom oficiálním místě. Všechna opaření musí také členové vlády důsledně odůvodnit, aby v ně veřejnost měla důvěru, radí experti.

"Lidé se spojí a podpoří politiky a nutná opatření, pokud je budou chápat a rozumět jim. Události posledních dnů potvrdily, že vláda se zatím příliš nepoučila. Jdeme do náročného období, komunikace se musí výrazně zlepšit," uvedl Pavel.

Návštěvy krajů

Expertní tým Spolu silnější navštívil podle Osúcha během léta pět krajů. V nich jednal s odborníky na krizové řízení měst a krajů, vedením hygienických stanic, záchranných složek, škol, firem či neziskových organizací.

Kromě Pavla jsou v týmu například předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, bývalá předsedkyně České společnosti urgentní medicíny Jana Šeblová, někdejší velvyslanec Petr Kolář či bývalý hejtman a europoslanec Jan Březina.