Opilá žena jela v noci na kole po dálnici D1 ve směru od Hulína do Kroměříže

Opilá žena jela v noci na čtvrtek na kole po dálnici D1 ve směru od Hulína do Kroměříže. Jízda naštěstí skončila bez újmy na zdraví, sdělila policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Podle ní si žena údajně spletla dálnici se silnicí vedoucí do malé obce na Kroměřížsku, dechová zkouška u ní poté zjistila 1,8 promile alkoholu.

Policejní mluvčí uvedla, že šestadvacetiletá žena se po půlnoci vypravila na kole z oslavy v obci na Kroměřížsku domů, do obce vzdálené 21 kilometrů. "Vzhledem k tomu, že byla tma, žena ztratila orientaci a nevěděla přesně, jestli jede správným směrem. Když dorazila k dálničním svodidlům, mínila, že je to pouze oplocení. Za ním uviděla silnici, tak si pomyslela, že se určitě jedná o cestu vedoucí právě do malé obce, kam směřovala. Svodidla i s jízdním kolem přelezla a pokračovala v cestě," popsala noční cestu ženy mluvčí a doplnila, že cyklistky si na dálnici všiml řidič jedoucí v protisměru a nahlásil to na tísňovou linku.

"Dálniční policisté cyklistku za pár okamžiků zastavili. Až od nich se dozvěděla, že jede na jízdním kole po dálnici. Dechová zkouška u ní ukázala hodnotu 1,8 promile alkoholu," uvedla mluvčí. Za jízdu na kole po dálnici a jízdu pod vlivem alkoholu jí hrozí několikatisícová pokuta.