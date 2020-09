Opilce bude z Jesenicka na záchytku v Olomouci převážet strážník a policista

Opilce s vysokou hladinou alkoholu v krvi převážejí z Jesenicka na záchytnou stanici v Olomouci nově dvojice složené z policisty a strážníka. Důvodem je až pětihodinová doba, kterou cesta tam a zpět zabere, a snaha zabezpečit chod obou institucí.

Policisté musejí takovou cestu absolvovat zhruba desetkrát do roka, řekla mluvčí jesenické policie Tereza Neubauerová. V Olomouckém kraji je jen jedna záchytná stanice, z Jeseníku do Olomouce je přitom téměř sto kilometrů. Řešení situace vítá i vedení radnice.

"V případě, kdy policisté řeší protiprávní jednání s člověkem, který je velmi ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou, je potřeba zajistit jeho umístění do protialkoholní záchytné stanice. Na Jesenicku však vzniká veliký problém. Nejbližší zařízení tohoto typu je až v Olomouci. Policejní hlídka tak musí opustit své území nejméně na pět hodin," uvedla policejní mluvčí.

Policisté musejí při převážení na záchytnou stanici do Olomouce a zpět do Jeseníku ujet zhruba 180 kilometrů, ze severních částí okresu je to ještě více. Právě dlouhá doba, kterou jim cesta zabere, je přiměla ke spolupráci s jesenickou městskou policií, která se na odvozech těchto lidí podílí. "Protože strážníci musejí zabezpečit chod městského kamerového systému a také pult ochrany, do Olomouce vyjíždí policista společně s jedním strážníkem. Tak je zabezpečen chod jak státní policie, tak policie městské," doplnila policejní mluvčí.

V kraji je jen jedna jediná záchytka

V Olomouckém kraji je jediná záchytná stanice ve Vojenské nemocnici v Olomouci. Ročně poskytne pomoc více než tisícovce lidí. O zřízení podobného zařízení i v odlehlé části severního regionu požádala jesenická radnice hejtmanství již před několika lety. S návrhem však neuspěla s ohledem na náklady na provoz takového zařízení.

Podle starostky Jeseníku Zdeňky Blišťanové (Jeseník srdcem) se otázka znovu otevřela před několika měsíci. "Zřizovat nové zařízení je ekonomicky neúnosné. Řešili jsme, že by to mohlo být součástí nemocnice nebo že by se znovu tato služba zavedla v Bílé Vodě, tam však prostory využili jinak a v nemocnici na tuto službu nemají personál," řekla starostka.

Spolupráce obou policejních složek je podle ní v současné době jediným řešením. Město zároveň požádalo záchrannou službu o vyřazenou sanitku, aby byl převoz komfortnější. "Součinnost státní policie a městské policie kvitoval i ředitel zdravotnické záchranné služby, neboť tyto případy končily u nich v sanitce, potažmo v nemocnici, kde nemají prostředky, jak člověka, který je těžce podnapilý a agresivní, řešit," dodala starostka.