Opozice: Ťok může za stav dálnice D1. Ten vinu odmítá

Lidovci chtějí projednat situaci na dálnici D1 ve sněmovně, zařazení bodu podpoří i další strany včetně vládní ČSSD. KDU-ČSL chce vyzvat vládu, aby zajistila minimalizaci rizik na opravovaném úseku dálnice na Vysočině, kde v uplynulých dnech vznikaly dlouhé zácpy. Podle ODS by měl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) vyvodit z kalamitní situace na dálnici odpovědnost. Podle Ťoka byl problém u zhotovitele stavby, věří, že se podaří najít nového během zimních měsíců.

Podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka leží zodpovědnost za dopravní komplikace na D1 na ministerstvu dopravy a na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), protože v zimním období umožnily zúžení dálnice v úseku, kde pravidelně kvůli sněžení vznikají komplikace. Zúžení bylo podle něj tak výrazné, že neumožnilo zimní údržbu. "Spoléhat se na to, že v době zimního období nebude chumelit, je naprosto nezodpovědné," řekl Bělobrádek.

ODS přičítá zodpovědnost ministerstvu dopravy, podle ní mělo problém řešit dřív. "Ministerstvo dopravy mělo postupovat mnohem odpovědněji, situaci řešit dřív a nedopustit vůbec, aby nastala," řekl předseda strany Petr Fiala. Ťok by podle něj měl vyvodit z věci politickou zodpovědnost, pokud to neučiní, mělo by tak udělat hnutí ANO, které ho do vlády nominovalo.

Ťok obviňování opozice odmítl. Podle něj nese vinu firma, která dálniční úsek rekonstruovala. Zákon přitom podle něj neumožňoval ukončit spolupráci, dokud firma prokazatelně nesplnila stanovený termín. "Poslední termín byl, že stavbu opustí ke konci listopadu, bohužel to nesplnili. Měli to prodlouženo do 16. prosince, doufali jsme, že kalamitní sníh nepřijde, bohužel přišel," řekl Ťok.

Po ukončení spolupráce s firmou se nyní uskuteční výběrové řízení na nového zhotovitele opravy. Ťok věří, že se podaří novou firmu vybrat během zimy.

Lidovci navrhují usnesení, ve kterém by Sněmovna konstatovala selhání ministerstva dopravy a ŘSD při zajištění průjezdnosti D1 a vyzvala vládu k nápravě situace. Do konce března by kabinet měl podle navrženého usnesení přijmout opatření, která by zabránila rizikovému chování řidičů kamionů, a do konce června připravit komplexní plán rekonstrukce páteřní sítě silnic, který by minimalizoval rizika dopravních kolapsů.

Projednání situace na D1 ve Sněmovně podpoří i vládní ČSSD. "My považujeme tuto situaci, do které se doprava dostala, za alarmující. Apelujeme na ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), aby skutečně začal řešit problémy, které jsou dlouhodobé," řekl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. Podle něj by se ale o D1 mělo jednat teprve po schválení státního rozpočtu na příští rok.

O situaci chce ve sněmovně mluvit i SPD. "Znova se ukazuje, že na ministerstvu dopravy jsou za Ťoka velké problémy, je to nezvládnutý management, případy se pořád opakují," řekl předseda hnutí Tomio Okamura.

Podle Pirátů není nutné, aby Ťok rezignoval, ŘSD ale musí posílit kontrolu na dálničních stavbách. V budoucnu je podle nich nutné urychleně stavět dálnici D35, která ulehčí D1, a také vysokorychlostní železniční tratě.

TOP 09 podle šéfa sněmovního klubu Miroslava Kalouska podpoří debatu poslanců na plénu. Je podle něj neúnosné, aby čeští řidiči stáli na dálnici víc než deset hodin. Za současného personálního vedení ministerstva podle něj TOP 09 nevěří tomu, že úřad dokáže situaci vyřešit. "Vždy jsme slyšeli jen sliby," konstatoval.

STAN podle poslankyně Věry Kovářové podpoří návrh, aby se dnes o D1 ve sněmovně debatovalo. "Jestliže ministerstvo dopravy a ŘSD ví o této situaci od srpna, že budou problémy, tak nechápu, proč koná až v momentu, kdy dojde ke kolapsu," uvedla.

Lidovci také navrhnou, aby vzhledem k pokračujícím opravám D1 byla tato dálnice příští rok vyjmuta ze zpoplatnění pro vozidla do 3,5 tuny. "Pokud občan nedostane adekvátní službu, neměl by za ni platit plnou výši," řekl Bělobrádek.