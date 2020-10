Opozice znovu zopakovala, že po krizi bude po vládě chtít žádost o důvěru

ODS v pátek zopakovala svou výzvu, aby vláda po skončení krize způsobené aktuální druhou vlnou koronavirové epidemie požádala ve Sněmovně o důvěru. Po zveřejnění fotografií Blesku, podle kterých byl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) přes vládní zákazy v restauraci, nyní ODS, TOP 09 a lidovci nevidí jiné řešení, než Prymulovu rezignaci. Zástupci stran to uvedli na páteční tiskové konferenci ve Sněmovně. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že o důvěru žádat neplánuje.

Vedení ODS se před deseti dny usneslo, že Babiš ztratil schopnost řídit vládu a stát. Kabinet ANO a ČSSD by podle ní měl po skončení nouzového stavu požádat o důvěru. Jinak chce ODS ve Sněmovně hledat podporu pro vyslovení nedůvěry vládě. Babiš a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) tehdy odmítli, že by o důvěru plánovali žádat, a odkázali na to, že opozice může vyvolat hlasování o nedůvěře.

Předseda ODS Petr Fiala v pátek výzvu zopakoval. Kabinet by měl po uklidnění situace požádat o důvěru ve Sněmovně, zdůraznili Fiala a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Vláda je aktuálně spíš součástí problému než jeho řešením," vysvětlila Adamová.

Babiš později vyzval Prymulu k rezignaci, jinak ho odvolá. Další z přítomných Jaroslav Faltýnek by podle něj měl skončit jako první místopředseda hnutí ANO. Žádat o důvěru však poslance nehodlá. "Opozici nic nebrání, aby hlasovala o nedůvěře, my s tím problém nemáme. Ale nevidím důvod, abychom to navrhovali, děláme maximum možného, pandemie se šíří všude v Evropě," řekl.

Chování Prymuly a Faltýnka je podle Fialy naprosto nepřijatelné. "Doslova se vysmáli všem občanům, kteří dodržují opatření, bojují o své zdraví a ekonomické přežití," uvedl. Prymula se podle něj v poslední době stal symbolem opatření. "Když on je první, kdo je veřejně poruší, tak ztrácí důvěru a je nepřijatelné, aby dál působil ve funkci ministra zdravotnictví," uvedl.

Adamová řekla, že aktuální kauza nemůže mít jiný závěr než Prymulovu rezignaci. "I pan Faltýnek by neměl zůstat jen u omluvy. Neumím si představit, že by dali jiné řešení na stůl," uvedla. Stejně jako Fiala vybídla občany, aby i přes chování představitelů hnutí ANO vládní opatření respektovali. Podle šéfa poslanců KDU-ČSL Jana Bartoška by ve vyspělé demokracii Prymula sám rezignoval, příklad si může vzít v zahraničí.