Opozici se prodloužení nouzového stavu nelíbí

Opozice ve čtvrtečním sněmovní debatě kritizovala vládu a její návrh prodloužit nouzový stav o 30 dní, tedy až do 20. prosince. Opoziční řečníci poukázali na to, že jde o zásadní opatření, které omezuje svobody občanů. Stěžovali si i na to, že vláda nepředkládá údaje o vyhodnocení účinnosti přijatých opatření. Vládě vytýkali i to, že podle nich postupuje chaoticky.

Například předseda Pirátů Ivan Bartoš vládu obvinil z toho, že v září kvůli snaze o volební zisk situaci podcenila. Nechala situaci dojít až do momentu, kdy má Česko jedny z nejhorších koronavirových čísel na světě. Vláda podle Bartoše obětovala z velké míry ekonomiku, aby od jara už podruhé oddálila kolaps českého zdravotnictví. Prodloužení nouzového stavu je věc naprosto zásadní, jde o omezení základních práv a svobod, a musí být vždy dobře odůvodněno a vysvětleno, argumentoval.

SPD prodloužení nouzového stavu nepodpoří

Poslanci SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu a nepodpoří ho ani v žádné kratší variantě, prohlásil předseda hnutí Tomio Okamura. Vláda podle něj chce prodloužit nouzový stav jen proto, aby mohla zadávat zakázky bez výběrových řízení a ovládat životy občanů. Poukazoval na to, že už nyní mohou krajské hygienické stanice přijímat opatření i bez nouzového stavu.

Okamura se opřel i do vládních restrikcí, nemají podle něho logiku. Poukázal například na zákaz nedělního prodeje. Restrikce navíc podle šéfa SPD poškozují malé živnostníky.

Předseda STAN Vít Rakušan varoval před tím, že nouzový stav je krajní instrument, který se dotýká ústavních práv občanů, a podle toho by se s ním mělo zacházet. Vládní žádost o prodloužení nouzového stavu označil za bohorovnou. Vláda by se podle něj měla chovat k lidem jinak a vysvětlovat jim, jak jednotlivá opatření zabírají. "To, že se situace lepší, není vaše zásluha, ale zásluha všech trpělivých lidí v ČR," řekl Rakušan. "Je potřeba prokázat, že systém opatření, se kterým vláda přichází, má logiku," dodal a vyzval vládu, ať to poslancům dokáže.