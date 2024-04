Opoziční hnutí ANO požádalo o svolání mimořádné schůze Sněmovny s názvem Vymlčené korupční kauzy vládních stran. Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová dnes novinářům ve Sněmovně řekla, že hnutí bude chtít řešit Podnikatelskou družstevní záložnu (PDZ), v níž měl v minulosti uložené peníze i premiér Petr Fiala (ODS). Podle Schillerové ale bude probírat i další kauzy spojené s vládními stranami.

Podle premiéra má opozice na svolání další schůze k Podnikatelské družstevní záložně právo. Považuje to ale za absurdní vzhledem k tomu, že obsáhle svou roli v kampeličce ozřejmil na předchozí mimořádné schůzi i v médiích. "Není co dokazovat, kauza neexistuje," řekl v rozhovoru pro server Blesk.cz. Zopakoval, že chyboval, když nezapsal podíl v kampeličce do majetkového oznámení.

Schillerová uvedla, že jménem klubu ANO dnes návrh na svolání mimořádné schůze odevzdala. Chce se na ní zabývat kauzami, které jsou spojené s podezřením na korupci a jejím prorůstáním do nejvyšších pater politiky, doplnila.

ANO se podle ní zaměří především na dění kolem PDZ. Problémem není to, že Fiala v minulosti nezapsal podíl v kampeličce do majetkového oznámení, ale kriminální podstata samotné instituce a její propojení s ODS, doplnila Schillerová. "Jsou tam podivné dary pro ODS, podezření na praní špinavých peněz, záhadná zmizení stamilionů korun," řekla.

Lidové noviny (LN) ve středu uvedly, že o fungování záložny se zajímají detektivové z odboru hospodářské kriminality pražského krajského ředitelství. V polovině března zahájila se záložnou správní řízení Česká národní banka. Důvodem jsou přetrvávající závažné nedostatky v činnosti záložny. Řízení směřuje k odnětí povolení působit jako družstevní záložna.

V záložně měl od června 2015 do listopadu 2020 vklad, a tedy i podíl, současný premiér Fiala. Na běžném účtu měl uloženo 950.000 korun. Fiala v minulosti nezapsal podíl v kampeličce do majetkového oznámení. Opomenutí zdůvodnil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl.

Kvůli transakcím záložny podal trestní oznámení podílník záložny Pavel Wurst, uvedl koncem letošního ledna web Seznam Zprávy. Podíl v záložně měli podle něj vedle Fialy i někteří další politici ODS. Opozice žádala vysvětlení a počátkem letošního února se neúspěšně pokusila prosadit mimořádnou schůzi Sněmovny ke kauze Fialova podílu v záložně. Premiér tehdy vystoupil v úvodu jednání před hlasováním o programu schůze.