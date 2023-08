Opoziční poslanec Martin Kolovrátník zpochybnil zrušení úřadu, ten mimo jiné reguloval přístup k železnici

Stínový ministr dopravy opozičního hnutí ANO Martin Kolovratník zpochybnil rušení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI), jehož hlavní činností je regulace přístupu k železnici. V poslanecké písemné interpelaci na premiéra Petra Fialu navíc obvinil ministra dopravy Martina Kupku (oba ODS) z překročení pravomocí, když evropská železniční směrnice podle Kolovratníka vyžaduje nezávislost regulátora, zejména na ministerstvu dopravy. Ministerstvo dopravy se v podkladech, které jsou součástí Fialovy odpovědi, proti Kolovratníkovým tvrzením ohradilo. Poukázalo mimo jiné na to, že příslušná legislativa spadá do jeho pověření.

Ministerstvo dopravy podle podkladů organizovalo začátkem letošního roku výběrové řízení na předsedu úřadu na další období, už se ale vedla i jednání o přesunu agendy ÚDPI pod Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Vláda v únoru předsedu nejmenovala. Řízením úřadu pověřila jeho místopředsedu, přičemž ÚDPI by měl s koncem roku zaniknout. Příslušný návrh zákona s převodem agendy na ÚOHS předložila skupina koaličních poslanců v čele s Kupkou koncem května, vláda jej v červnu podpořila. Předloha nyní čeká na schvalování zákonodárci.

Kolovratník tvrdí, že regulátor musí být nezávislý na ministerstvu dopravy, protože ministerstvo objednává veřejnou dopravu. "Ministerstvo dopravy nesmí do ÚPDI a zejména jmenování předsedy vůbec zasahovat. Pan Kupka překročil rámec svých kompetencí," napsal. V interpelaci se tázal mimo jiné na to, jak je možné, že ministr dopravy porušuje evropský předpis, když zasahuje do jmenování předsedy ÚPDI a zabývá se organizačním začleněním regulátora.

Předsedu úřadu jmenuje a odvolává ze zákona vláda. "To nevylučuje, aby výběrové řízení organizovalo ministerstvo dopravy, které je zároveň gestorem příslušné legislativy," uvedlo v podkladech ministerstvo dopravy. Připomnělo, že návrh zákona ke zřízení ÚPDI předkládal někdejší ministr dopravy za ANO Dan Ťok a ministerstvo pod jeho vedením vypisovalo výběrové řízení na prvního předsedu. Už před vznikem ÚPDI se navíc na ministerstvu dopravy vedla debata o tom, zda má být zřízen samostatný úřad, nebo zda má agendu vykonávat už existující organizace, nejlogičtěji ÚOHS, dodalo.

Od zrušení ÚPDI si ministerstvo slibuje úspory. Vzniknou zejména zrušením šesti z 23 pracovních míst, což ušetří asi šest milionů korun ročně. Odborní zaměstnanci se přesunou na ÚOHS. Kolovratník ale tvrdí, že s ohledem na celkový rozpočet ÚPDI a na jeho úkoly je celková úspora zanedbatelná.

ÚPDI vznikl před šesti lety v reakci na otevření železničního trhu. Jeho úkolem je hlídat rovný přístup při přidělování kapacity dopravcům na přeplněných železničních tratích či posuzovat případnou ochranu spojů objednaných a financovaných z veřejných peněz proti komerčním linkám. Na starosti má také například dozor nad nediskriminačním přístupem k letecké infrastruktuře.