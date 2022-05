Oprava Barrandovského mostu zpočátku nejvíc zkomplikuje dopravu na Strakonické

Při opravě pražského Barrandovského mostu bude pro řidiče nejnáročnějších prvních deset dnů na Strakonické ulici. Kvůli bourání nájezdové rampy bude u mostu zúžena do jednoho jízdního pruhu. Plynulost dopravy na mostě by tím ale ohrožena být neměla. Ve čtvrtek to řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Oprava začne v sobotu, kdy silničáři vyznačí dopravní omezení. Těžká technika přijede na místo v neděli a samotná oprava začne v pondělí. Opravy jsou rozděleny do několika let. Letos potrvají 110 dní a vyjdou na 594,5 milionu korun. Most z roku 1983 je součástí městského okruhu a denně jej přejede na 140 tisíc aut. Dosud nebyl opravován.

"Prvních deset dnů bude nejhorších právě z důvodu bourání rampy, protože při něm bude materiál padat na jeden jízdní pruh na Strakonické v místě, kde auta podjíždí Barrandovský most. Nyní je zde jeden pruh pro auta a druhý pro autobusy. A těch prvních deset dní tam bude jeden pruh pro všechny společně," řekl Scheinherr.

Řidiče proto vyzval, aby používali dopravní aplikace s aktuálními informacemi o dopravě. "Podle studií chování řidičů je vždycky těch prvních 14 dní nejhorších, než si zvyknou na aktuální dopravní opatření a naučí se v tom jezdit. Proto očekáváme v prvních 14 dnech situaci zhoršenou," uvedl Scheinherr.

Kvůli zajištění plynulosti dopravy budou na krajích mostu připraveny speciálně vyčleněné posádky odtahové služby. Budou zde tři vozy. "Dojezd na most bude v minutách. Zřízení nonstop stanoviště záchranky vzhledem k charakteru dopravy nepředpokládáme," řekl ředitel Technické správy komunikací (TSK) Jozef Sinčák. V hlavní dopravní ústředně byl ustaven tým, který bude dopravu nepřetržitě sledovat.

Jako první silničáři v sobotu na mostě vyznačí dopravní omezení. V neděli pak najedou na most těžké stroje jako frézy, bagry nebo sklápěče. "V pondělí začne frézování vozovek na mostě i na rampě. (Příští týden) ve středu pak bourání rampy," řekl Scheinherr. Silničáři zároveň začnou opravovat římsy na mostě.

Řidiči budou muset jet po objízdných trasách. Provoz bude částečně omezen i na mostě, kde budou v obou směrech namísto čtyř tři jízdní pruhy. Objížďky povedou zejména po Pražském okruhu, kde byl dočasně otevřen sjezd na Písnici, u Lihovaru vznikla rampa pro otáčení a rozšířena byla kapacita křižovatky u mostu Závodu míru na Zbraslavi.

Všechny linky MHD, které po mostě jezdí, budou zachovány. Pouze linka číslo 125 ze Smíchovského nádraží na Skalku bude rozdělena na X125 ze Smíchova na Háje a na číslo 125, která pojede mezi Skalkou a Hájemi. Podle náměstka ředitele Ropid Martina Šubrta byly na některých místech prodlouženy vyhrazené pruhy pro autobusy, aby se autobusy k mostu snáz dostaly. To se týká třeba Jeremenkovy, Vrbovy nebo Modřanské ulice.

Posílena bude také tramvajová linka číslo 21, která výjimečně pojede z Braníka ke Smíchovskému nádraží. Tramvaj číslo 17 bude prodloužena až do Vozovny Kobylisy. Posunuto bylo molo přívozu mezi Prahou 4 a 5 blíže k Dvorcům a v ranní špičce popluje častěji. Pokud by podle Šubrta vznikly další potíže, České dráhy by posílily vlaky ze Zbraslavi do Braníku. Na cyklostezkách podél Vltavy přibudou stanoviště sdílených kol v místech, kde nyní nejsou.