Organizace chtějí mzdu na 130 procentech průměru pro všechny pedagogické pracovníky

Zástupci školských asociací a odborů nesouhlasí s návrhem koaličních poslanců, aby měli garantovanou mzdu na 130 procentech průměrné hrubé měsíční odměny jen učitelé. Chtějí s poslanci jednat, aby se úprava týkala všech pedagogických pracovníků, jak vládní koalice dříve avizovala. Ve čtvrtek to řekli předsedové školských organizací. Pozměňovací návrh koaličních poslanců podle nich ani není jasný a dobře připravený. Nestanovuje totiž, k jakému roku se má vztahovat výše průměrné mzdy, od níž se platy učitelů budou odvozovat.

Podle nové úpravy, kterou připravili poslanci Marek Výborný (KDU-ČSL), Petr Gazdík (STAN), Renáta Zajíčková (ODS), Pavel Klíma (TOP 09) a Jakub Michálek (Piráti) a kterou sněmovní školský výbor doporučil ke schválení, by objem peněz na platy učitelů měl od příštího roku představovat "v měsíčním průměru na jeden úvazek učitele nejméně 130 procent průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství".

Původní vládní návrh počítal s tím, že by objem peněz na platy pedagogických pracovníků byl stanoven na nejméně 1,404násobku průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v Česku vždy za předminulý rok. V případě schválení novely by úprava odměny pro učitele měla platit od začátku příštího roku.

Členové kabinetu ve středu představili aktualizované vládní prohlášení, v němž je navýšení mzdy na úroveň 130 procent průměru garantováno pouze učitelům. Původní programové prohlášení vlády plánovalo upravit odměny všem pedagogickým pracovníkům. Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že formulace v původním prohlášení byla chybná a že kabinet chtěl od počátku změnu cílit na učitele. Podobně se při představení pozměňovacího návrhu novely vyjádřil jeden z jeho autorů, poslanec Výborný.

S nyní uvažovanou novelou nesouhlasí odboráři ve školství. Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství František Dobšík označil nový návrh koaličních poslanců za zklamání. Upozornil, že z nároku na odměňování podle zákona novým návrhem novely vypadává asi 40.000 pracovníků ve školství, kteří nejsou učiteli.

Změna, kterou poslanci ve čtvrtek 23. února ve druhém čtení vládního návrhu novely představili, je "podvodem na pracovnících ve školství", sdělil Dobšík s odkazem na původní programové prohlášení vlády a původní návrh novely. V případě, že bude novela v aktuální podobě schválena, bude se garance odměny na úrovni 130 procent průměru podle něj týkat zhruba 150.000 osob, které přímo vyučují.

Podle předsedy Unie školských asociací ČR - CZESHA Jiřího Zajíčka chápali pracovníci ve školství od začátku avizované novely vládní závazek jako garanci změny odměňování všech pedagogických pracovníků, tedy i asistentů pedagoga, vychovatelů ředitelů škol a dalších. Za zásadní nedostatek nového návrhu považuje to, že nestanovuje z jakého roku se bude zmíněných 130 procent průměrné hrubé měsíční nominální mzdy počítat. "Nejedná se tak o žádný závazek a garanci," řekl.

Na to, že nově není určeno, který rok bude využit jako základna pro výpočet z průměrné mzdy, upozornil rovněž prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi. Vláda tak podle něj bude moci k výpočtu 130 procent použít průměrnou mzdu z kteréhokoliv roku. "Fakticky to znamená, že by vládě reálně nevznikl vůbec žádný vymahatelný závazek ohledně objemu financí na platy učitelů," sdělil.

Podle poslance Výborného, jednoho z autorů nového návrhu k mzdám pedagogů, dává návrh vládě jasný závazek. "Ve státní sféře se toto obecně vypočítává podle posledního reálného čísla. Ale pokud se vláda dohodne, že to bude záviset na predikci, tak budiž. Je to její odpovědnost," řekl podle deníku Právo.

Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) ve středu sdělil, že se nyní připravují nové mzdové tabulky zvlášť pro učitele a zvlášť pro ostatní pedagogické pracovníky. "Je dohoda na tom, že se změní tabulky a změní se odměňování u těch ostatních pedagogických pracovníků a budeme se zabývat i nepedagogickými pracovníky. Akorát se to oddělí od učitelů," řekl. Podle Zajíčka to ale povede mimo jiné k dalšímu roztříštění v odměňování pracovníků ve školství.