Organizace nástupu dětí byla hektická, říká ředitel pražské školy

Stát dal školám o nástupu žáků druhého stupně vědět pozdě, nedostatečně informuje o dodávkách testů a rotační výuka se pro druhý stupeň a gymnázia nehodí. Při pondělním nástupu starších dětí do základních škol v Praze řekl ředitel Malostranské základní školy a osmiletého gymnázia Tomáš Ledvinka. Jinak v pondělí podle něj škola při nástupu dětí a testování až na drobné zmatky problémy nezaznamenala.

"Příprava byla hektická, protože oficiálně jsme se dozvěděli, že jdeme do školy, až v pátek dopoledne. I když jsme to věděli už ve čtvrtek večer z médií, tak ta pravidla a to faktické rozhodnutí přišlo až v pátek, takže na přípravu nebyl prakticky žádný čas," řekl ředitel, Dodal, že v pondělí ráno bylo třeba řešit drobné zmatky u dětí, jejichž rodiče si nepřečetli e-mail s instrukcemi, ale nešlo o nic zásadního.

V jedné ze tříd se staršími dětmi bylo již krátce po osmé testování téměř dokončeno, děti jen čekaly na výsledky na rozdaných testovacích setech. Učitelka v této třídě začala s testováním dříve, aby ušetřila čas na výuku. "Pokud to učitel zorganizuje tak, jak má od nás na papíře vytištěný návod, tak je to otázka 15, možná 20 minut, plus zapsání výsledků," vysvětlil Ledvinka.

Dodal, že při prvním testování na prvním stupni to bylo složitější a někde trvalo třídu otestovat i celou hodinu, poté se čas ustálil také na 15 až 20 minutách. Problematičtější jsou podle něj nově dodané testy, které mají o něco komplikovanější vyhodnocování. Není podle něj také jasné, jak to bude s dodávkami testů. "Teď doufáme, že na 14 dní máme testy zajištěny a že pak zase nějaké sady dostaneme, ale proslýchá se, že ne," řekl.

Doplnil, že administrativu komplikují různé druhy testů, protože pro každý je nutné vyplnit zvláštní formulář. "Myslím, že tohle jsou rozhodně práce, které neměly být hozeny na školy, že si tím státní orgány velmi alibisticky zjednodušily svoji úlohu," řekl.

Další testování na malostranské škole podle něj nebude standardně ve čtvrtek, ale až v pátek, a to kvůli přijímacím zkouškám na gymnázium. "To také hodnotím jako velmi negativní, že první týden, kdy jde druhý stupeň do škol, je týden přijímacích zkoušek, kdy minimálně dva dny je škola rozbitá, ale v některých středních školách i čtyři dny, protože mají třeba i čtyřleté studium," uvedl. Dodal, že stát také nijak neřeší situaci, kdy testování nebo nošení roušky odmítá někdo z personálu, což je případ jedné z učitelek v jeho škole. "Je to neřešitelný problém," řekl.

U druhého stupně je pak podle Ledvinky problematická i rotační výuka, protože neumožňuje vytvářet namíchané skupiny z různých tříd pro výuku jazyků a volitelné předměty. "Na prvním stupni je to v pořádku, tam tento problém nevzniká, ale na druhém stupni a na gymnáziu je to velký problém a velké zhoršení kvality výuky," uvedl. Na místě by podle něj bylo buď poslat do škol všechny děti, nebo, pokud je situace skutečně natolik vážná, pokračovat v čistě distanční výuce.

Děti druhých stupňů základních škol se v pondělí v rotační výuce vrátily do lavic kromě Prahy také v Královéhradeckém, Plzeňském, Karlovarském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji. V metropoli, středních Čechách, Libereckém a Pardubickém kraji začaly také opět do školek chodit všechny děti, dosud mohli jen předškoláci. Již minulý týden se mateřinky naplno otevřely v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji.