Organizace SOFA: Žáci by se ve školách měli naučit pracovat se svými emocemi, zvládat stres nebo i to, jak vyhledat pomoc

Žáci by se ve školách měli naučit pracovat se svými emocemi, zvládat stres nebo i to, jak vyhledat pomoc. Do výuky by se tato témata měla dostat i s připravovanou úpravou vzdělávacích programů. Učitelé budou muset najít vhodný způsob, jak k tématům přistupovat, pomoci by jim mohly nové metodiky sociálního a emočního učení. Programy, které by měly pomoci se zlepšováním dětského duševního zdraví představili dnes novinářům zástupci organizace Society for All (SOFA). Podle předsedkyně SOFA Lenky Felcmanové je důležité zabývat se dětským duševním zdravím systémově.

"Situace s dětským duševním zdravím, s obtížemi, které děti mají, je závažná," řekla Felcmanová. Připomněla data Národního ústavu duševního zdraví z června loňského roku, podle kterých 30 procent žáků projevuje znaky středně těžké až těžké úzkosti, 40 procent žáků vykazuje známky středně těžké až těžké deprese. Zároveň se podle dat u 50 procent žáků devátých tříd projevuje zhoršená životní spokojenost. "Klíčovou roli hrají školy v té prevenci, v té podpoře," dodala Felcmanová.

Program nazvaný RRRR, tedy Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience, by měl dětem pomoci pracovat s vlastními emocemi a vlastním stavem. Program je souborem metodik původně z Austrálie, který organizace přepracovala, aby vyhovoval českému prostředí. Metodika je podle Felcmanové vhodná pro děti po celou dobu základního a středního vzdělávání. Soubor metodik zároveň navazuje na očekávané dovednosti podle takzvaných rámcových vzdělávacích programů, části metodik se v návaznosti na úpravy programů budou aktualizovat.

Změny v rámcových vzdělávacích programech připravuje ministerstvo školství ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem (NPI), školy by měly změny povinně začít zavádět od školního roku 2027/2028. Podle Markéty Pastorové z NPI by se v březnu měla konat veřejná konzultace nových programů. V programech by měla být problematika zahrnuta v oblasti, která se bude zabývat osobnostní, sociální, etickou a kariérní výchovou žáků. Takzvaný wellbeing, tedy životní spokojenost, je i jedním z průřezových témat, kterým by se školy měly věnovat.

Program RRRR se zaměřuje na osm oblastí, jako je například emoční gramotnost, zvládání náročných situací, řešení problémů, zvládání stresu či vyhledávání pomoci. Program se zabývá i problematikou identity a genderu. Metody podle Felcmanové vycházejí z pozitivní psychologie, děti se pomocí nich mají naučit zvládat náročné situace zdravým způsobem.

Další program se zaměřuje na prevenci násilí v blízkých vztazích, je určený především pro náctileté. Součástí programu je edukační film Všude dobře, doma nejlíp? a pracovní sešit, se kterým pak děti pracují. Program prevence násilí v blízkých vztazích nabízí SOFA ve spolupráci s centrem Locika a norskou organizací Alternative to Violence (ATV).

Čeští žáci vnímají výrazně nižší podporu od učitelů, než je v zahraničí běžné, řekla Dana Pražáková z České školní inspekce. To podle ní vychází z loňských dat mezinárodního testování PISA. Čeští žáci si podle ní ve srovnání s těmi zahraničními také méně věří.

Oba programy se ve školách pilotně testovaly, zapojilo se zhruba 50 učitelů a asi 1500 žáků. Podle Felcmanové 90 procent zapojených učitelů uvedlo, že bude program RRRR využívat i po skončení testování, 96 procentům učitelů program zároveň pomohl i v podpoře jejich vlastního pocitu duševní pohody. Lepší prostředí ve škole a duševní pohoda pomáhá podle Felcmanové dětem i dosahovat lepších výsledků vzdělávání.