Organizátoři předběžně odhadují, že se na Národní třídě sešlo okolo 90.000 lidí

Páteční oslavy 17. listopadu na Národní třídě v Praze přilákalo kolem 90.000 lidí a minimálně 76.000 přišlo také na Václavské náměstí na Koncert pro budoucnost, který již několik let tyto oslavy uzavírá. Vyplývá to z předběžných odhadů organizátorů. Přesnější čísla z měření mobilního operátora budou mít začátkem příštího týdne. ČTK to dnes sdělil Marek Cieslar, mluvčí Festivalu svobody, uskupení občanských organizací, které každoročně pořádají největší vzpomínkové akce k připomínce 17. listopadu po celé České republice.

Policejní mluvčí Jan Daněk ČTK už v pátek řekl, že policie svůj odhad počtu účastníků nebude zveřejňovat.

Podle pořadatelů byly nejnavštěvovanější částí programu Modlitba pro Martu, živě nahrávané podcasty a debaty a program pro malé i velké návštěvníky. Konkrétně Modlitbu pro Martu, která se stala symbolem sametové revoluce v roce 1989 a v pátek zazněla v 17:11 v podání Hany Holišové, slyšelo v okolí Národní třídy podle odhadů organizátorů 25.000 lidí. Slyšet ji ale mohli i lidé ve více než třicítce měst a obcí, a to rovněž naživo či z městských či obecních informačních systémů. Zapojil se také nespočet celostátních a regionálních rádií, které v 17:11 nasadila skladbu do svého vysílání, uvedl Cieslar.

Během oslav po Národní třídě po celý den proudily davy lidí, pro které iniciativa Díky, že můžem připravila v rámci pouliční slavnosti Korzo Národní bohatý program. Na své si přišli pamětníci, ale i mladší generace či děti. Vzhledem k nízkým teplotám mnozí uvítali stánky nabízející svařené víno, čaj nebo kávu.

Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí začal v 16:30. Pětihodinový program měl letos jako ústřední téma vzájemný vztah mezi přírodou, člověkem a stroji. Postupně se na pódiu vystřídalo 16 hudebních interpretů a 18 řečníků. Program organizátoři živě streamovali na sociálních sítích.

Koncert se koná od roku 2016. Je součástí platformy Festival svobody, ke které se každý rok připojují také regionální organizátoři, ať už jako občanské iniciativy, nebo jednotlivci.