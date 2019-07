Osm obcí ožilo díky společné obnově veřejných prostranství

Lidé v osmi českých obcích svépomocí proměnili náves a jiná veřejná prostranství. Sami si naplánovali, co na prostranství v obci chtějí, a poté během veřejných brigád místo vlastním úsilím proměnili. Nadace Via jim k tomu pomohla grantem a další podporou v rámci programu Místo, kde žijeme, do jehož 11. ročníku se zapojily projekty z obcí Bašť (okres Praha-východ), Čepice (Klatovy), Horní Žďár (Trutnov), Josefov (Sokolov), Krásno (Sokolov), Olomouc-Řepčín (Olomouc), Olšovec (Přerov) a Suchá Rudná (Bruntál).

Ve městě Krásno na Sokolovsku obnovili park na místě starého hřbitova za kostelem. V Josefově, menší obci s několika místními částmi také na Sokolovsku, postavili mimo jiné přírodní amfiteátr. V jihočeských Čepicích u Rabí zase lidé vybudovali altán s grilovacím místem a dětské hřiště na prostranství u hasičské klubovny a vstupu do vodáckého kempu. V Horním Žďáru na Trutnovsku postupně obnovují celou náves s bývalou požární nádrží a už mají hotové mimo jiné netradiční dětské hřiště. V Bašti se místem setkávání stává prostor okolo bývalé restaurace s přírodním minigolfovým hřištěm. V Suché Rudné na Bruntálsku si místní na návsi "U Rakety" vybudovali nový altán a ohniště.

V Olomouci-Řepčíně zástupci místního spolku upravili prostranství u Mlýnského potoka, kde probíhá řada společenských akcí. V Olšovci na návsi vybudovali příjemné posezení ve stínu stromů a zkrášlili okolní prostor novými stromy, keři a trvalkami.

Nadace Via přispěla na proměnu prostranství grantem 300 tisíc korun, účastníky a účastnice programu navíc provázela celým procesem. Lidé z projektů si navíc vyměňovali zkušenosti na společných setkáních, k dispozici měli služby konzultantů a konzultantek a s realizací pomáhali také architekti.

Partnerem programu Místo, kde žijeme je skupina Hornbach a firma Manufaktura. "Cílem programu Místo, kde žijeme není jen proměna veřejného prostranství, ale také zlepšení života v obci. Lidé během společné práce upevňují vzájemné vztahy, a navazují nové. Tvoří si vztah k místu, které proměňují," říká Vladimír Mikeš z Nadace Via, který měl program v uplynulých dvou letech na starosti.