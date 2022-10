Osmáci a deváťáci budou porovnávat své znalosti v logice a IT

Zájemci z řad žáků osmých a devátých tříd základních škol prověří své dovednosti v informatice v soutěži IT-SLOT. Do vědomostní soutěže, která se letos koná potřinácté, je možné se přihlásit do 9. listopadu na webu it-slot.cz. Vítěz letošního ročníku vzejde z dvoukolového soutěžního klání. Finále se uskuteční 14. prosince. V pondělí to sdělila mediální zástupkyně soutěže Eliška Crkovská. Loni se do soutěže zapsalo 4963 žáků, což je doposud nejvíce.

"Cílem soutěže IT-SLOT je ukázat žákům informační technologie v jejich komplexnosti, podnítit jejich logické myšlení a třeba také zájem věnovat se v budoucnu ICT oborům," uvedl ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT) Martin Vodička. Škola, kterou řídí, soutěž založila a pořádá.

Žáky může do soutěže registrovat učitel, který jim pak předá přihlašovací údaje. Soutěžící budou zodpovídat otázky týkající se informačních technologií, matematiky a logiky.

Kvalifikační kolo soutěže se bude konat on-line od 10. do 15. listopadu, přičemž každá škola si může sama zvolit vyhovující datum. Vyučující rovněž určí, zda budou soutěžící test s 25 otázkami vyplňovat v konkrétním čase ve škole, nebo samostatně doma. Z prvního kola postoupí do finále padesát nejlepších řešitelů. Druhé kole soutěže, které bude 14. prosince, se uskuteční prezenčně v prostorách SSŠVT v Praze.

Vítěze finále čekají ceny pro něj i pro školu, kterou navštěvuje. Hlavními cenami jsou podle organizátorů soutěže tablety, bezdrátová sluchátka, notebooky a LCD obrazovky. Odměnu si ale odnesou všichni účastníci finálového kola.

Za prvních deset let konání soutěže se jí podle Crkovské zúčastnily stovky základních škol a tisíce dětí napříč všemi kraji. V roce 2020 se soutěž konala on-line a měla jedno soutěžní kolo. Důvodem byla epidemie covidu-19 a související bezpečnostní opatření, která měla za cíl zamezit šíření nákazy. Zatím nejvíce soutěžících se přihlásilo v roce 2021. O soutěžení mělo zájem 4963 žáků. Nejčastěji se loni hlásily děti ze škol v Ústeckém, Královéhradeckém a Středočeském kraji a v Praze.

Podporovat zájem dětí o moderní technologie se snaží také třeba České vysoké učení technické v Praze. Pro děti ze základních škol každoročně organizuje Robosoutěž a letní Dětskou univerzitu.