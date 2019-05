Osmi procentům školáků hrozí závislost na sociálních sítích

Zhruba osmi procentům českých školáků mezi 11 a 15 lety hrozí závislost na sociálních sítích. Řadí se mezi problematické uživatele, kteří jsou téměř pořád on-line a jsou ochotni kvůli tomu rezignovat na všechny další aktivity, včetně domácích a školních povinností, nebo se pohádat se svými rodiči. Vyplývá to z výzkumu Mladí Češi na sítích Univerzity Palackého, do které se zapojilo 230 škol a 13 tisíc žáků. Je součástí mezinárodní studie Health Behaviour in School-aged Children.

Problémoví uživatelé mají nejnižší úroveň životní spokojenosti, hrozí u nich nejvyšší riziko depresí a šikany. Těší se malé podpoře vrstevníků a mají sklon k požívání návykových látek. Nejvíce problémových je v Jihočeském kraji, kde je jejich zastoupení dvakrát vyšší než v Královéhradeckém kraji.

Klíčová změna ve využívání sociálních sítí nastává mezi 11. a 13. rokem, kdy letí prudce nahoru intenzita on-line života dětí. Většímu riziku problémového užívání sociálních sítí čelí dívky. Zatímco v 11 letech je v problémech pět procent dívek, ve 13 letech má problémy 12 procent z nich.

"U chlapců není situace tak razantní. Nůžky mezi oběma pohlavími se navíc s věkem nadále rozevírají. Dívky jsou zkrátka statisticky ve výrazně vyšším riziku problémového užívání sociálních sítí než chlapci," uvedl vedoucí výzkumného týmu Univerzity Palackého Michal Kalman.

Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové se rizikové užívání nových technologií dětmi a mládeží někdy označuje jako netolismus, v širším kontextu se používá termín nelátková závislost. "Jde bezesporu o závislost, kterou je třeba řešit. Lidé se mohou obrátit například na dětské nebo dorostové ambulance, už nyní víme, že děti s problémem závislosti na internetu nebo hrách tvoří velkou část jejich klientů," dodala.

Podle výzkumu 22 procent mladých ve věku 11 až 15 let sociální sítě nepoužívá nebo ne každý den. Ti jsou úspěšní ve škole, mají méně pohybu a nižší podporu vrstevníků. Majoritních 52 procent se řadí mezi normální uživatele, kteří jsou na sítích denně. Patří mezi nejspokojenější. Okolo 18 procent jsou intenzivní uživatelé, u kterých ale ještě není vysoké riziko závislosti. Tato skupina má nejlepší vztahy s vrstevníky, jsou pohybově nejaktivnější a mají větší sklon k požívání návykových látek.

Ze studie vyplynulo, že 55 procent rodičů neví, co jejich dítě dělá na sociálních sítích. Kolem 16 procent dětí je denně v kontaktu s přáteli, se kterými se poprvé setkaly na internetu.