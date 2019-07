Osobní auto najelo do kočárku, jedno ze dvou dětí nepřežilo

V Humpolci ve středu najelo osobní auto do dětského kočárku, ve kterém se vezly dvě děti. Jedno z nich zemřelo, druhé je ve vážném stavu v nemocnici, řekla mluvčí policie Dana Čírtková. Nehoda se stala v klidné části města v Hradské ulici vedoucí k parku s dětským hřištěm. Policie se o ní dozvěděla v 8.45. Podle Čírtkové se nehoda stala mimo přechod pro chodce.

Těžce zraněné dítě přepravil do nemocnice vrtulník. Na místě zdravotníci ošetřili i lehce zraněnou dospělou osobu, následně ji převezli do pelhřimovské nemocnice, řekl Petr Novotný z Krajské záchranné služby Kraje Vysočina. Policie původně uvedla, že se nikdo další nezranil.

Osobní auto řídil čtyřiapadesátiletý muž. "Dechová zkouška u něj byla negativní," uvedla mluvčí. Okolnosti nehody policie dál zjišťuje, žádné závěry o průběhu nehody nesdělila.

Místo, kde se tragédie stala, překvapila humpoleckého místostarostu Vlastimila Bruknera (KDU-ČSL). "Je to klidné místo, kde auta téměř nejezdí nebo jen minimálně. Je pravda, že tam nejsou chodníky, ale je to přehledné, klidné místo, běžně tam běhají děti, lidé chodí do parku, venčí se tam psi," řekl místostarosta. Silnice ústí do parku, kde je podle Bruknera zákazová značka a vjíždět tam smí jen auta technických služeb. Nedaleko od místa nehody je základní škola a před ní na vozovce zpomalovací prahy.