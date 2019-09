Osobní vůz na Blanensku narazil do stromu, zranilo se pět lidí

Osobní vůz u Lhoty Rapotiny na Blanensku odpoledne narazil do stromu, zranilo se pět lidí. Na místě zasahoval i záchranářský vrtulník. Informovaly o tom mluvčí policie Kamila Haraštová a mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Nehoda se stala kolem 17.45 na silnici číslo 374. "Devatenáctiletý řidič pravděpodobně nezvládl řízení vozu, po projetí pravotočivé zatáčky vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu," uvedla mluvčí Haraštová.

"Na místě jsme ošetřili pět zraněných, z toho čtyři nezletilé. Všechny nezletilé pacienty jsme po zaléčení převezli do brněnské Dětské nemocnice," uvedla mluvčí Bothová. Šlo o tři nezletilé dívky, z toho dvě se zraněním lehkým, jedna dívka se zranila těžce. Záchranáři ji do nemocnice transportovali letecky. Nezletilý chlapec se zranil středně těžce. Mladého muže s lehkým zraněním pak záchranáři převezli do nemocnice v Boskovicích.

Mluvčí Haraštová uvedla, že test na alkohol i drogy u řidiče byly negativní. Policie příčiny nehody dál vyšetřuje.