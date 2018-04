Ostatní jen přihlíželi, děti brečely, líčí žena napadení číšníka v Praze

Sedm mužů z Nizozemska napadlo a brutálně zbilo číšníka pražské restaurace Polpo u nákupního centra Quadrio. Muži se začali chovat agresivně, poté co je jeden ze zaměstnanců restaurace požádal, aby odešli, protože si do podniku donesli svůj vlastní alkohol, který chtěli na zahrádce konzumovat. Odpovědí bylo agresivní chování těchto hostů, které skončilo poraněním číšníka. Rozhovor se ženou, která zraněného ošetřovala a poskytla mu první pomoc, přinesl server Lidovky.cz.

"Seděla jsem s dětmi v restauraci, když do ní přišla skupina mužů s půllitry v ruce a chtěli se usadit na zahrádce. Personál je poprosil, ať si své pití vypijí jinde a přijdou později, že jim mezitím připraví stůl. V ten okamžik začali muži agresivně reagovat. Začali se hádat, kopat do stolu a ohrožovat ostatní hosty, kteří tam byli na večeři," popsala začátek incidentu Klára Doubková, která později poskytla první pomoc napadenému číšníkovi.

Skupina Nizozemců se mermomocí chtěla dostat dovnitř. "Tři z nich byli takoví urputní, snažili se přes něj dostat, evidentně se chtěli prát. Nemyslím si, že by to naštvání vycházelo z chování obsluhy vůči nim. Prostě se jim nelíbilo, že jim někdo řekl ne, a bylo jim jedno, jestli tam sedí šedesátiletá dáma nebo jsou tam děti," citovaly Kláru Doubkovou Lidovky.cz.

Incident dál postupoval a muži se nezklidnili, naopak jejich agrese eskalovala. Ostatní hosté restaurace začali panikařit, malé děti brečet. Personál dokonce zákazníkům nabídl, aby se se svými dětmi schovali dovnitř za bar.

Na větší skupinu by si netroufli

"Muži, kteří v restauraci seděli, se o pomoc nesnažili. Jen přihlíželi, což bylo překvapující. Myslím, že kdyby se vytvořila větší skupina, útočníci by si tolik netroufali. Ale to je těžké soudit, proběhlo to hrozně rychle. Najednou začala bitka. Viděla jsem pěsti, kopance a pak už jen bezvládné zkrvavené tělo, jak tam leží," popsala Doubková vyústění celé situace.

Po jejich odchodu se Doubková, proškolená na poskytnutí první pomoci, rozhodla zjistit, co napadenému je. "Nikdo si nemyslel, že to bude tak těžké zranění. Někdo ho chtěl proto posadit, jiný odvést. Já jsem se snažila ho dát do stabilizované polohy. Útočníci se mezitím rozprchli. Nezkontrolovali, jestli člověk, který tam zůstal ležet, je v pořádku. Jediné, co na náměstí vzbudili, byl strach," komentovala.

Muž měl podle slov zachránkyně tržnou ránu nad obočím a hodně krvácel. S pomocí obsluhy mu dali ledové obklady, aby krvácení zastavili. Záchranka i policie přijely na místo asi o deset minut později.

Doubková dodala, že její děti jsou stále v šoku. "Tím, že jsem se snažila pomoct se stabilizací napadeného a přišla jsem zpět k nim špinavá od krve, zapůsobila na ně celá situace hrozivě," objasnila. "Měly strach, jestli pán přežije. Nechápaly, proč byli útočníci tak zlí a kvůli čemu začali kopat a bít pěstmi do lidí. Měli jsme za sebou krásné odpoledne, které jsme chtěli zakončit hezkou večeří, a místo toho děti zůstaly vystrašené a traumatizované," uzavřela.

Dva agresory čeká soud

Policie dopadla skupinu sedmi cizinců, které kriminalisté podezírají ze sobotního brutálního útoku na číšníka v centru Prahy. Brzy zveřejníme bližší informace. - Policie ČR (@PolicieCZ) 23. dubna 2018

Server Lidovky.cz uvádí, že policie zadržela skupinu mužů v pondělí na ruzyňském letišti. Dva z nich jsou obviněni za těžké ublížení na zdraví a ve čtvrtek se rozhodne o jejich vazbě. Další tři jsou obviněni z výtržnictví. Zbylí dva byli propuštěni, jelikož se snažili své kamarády při incidentu mírnit.