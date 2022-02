Ostrava chce uprchlíkům z Ukrajiny nabídnout až stovku bytů

Ostrava chce uprchlíkům z Ukrajiny nabídnout komplexní pomoc. Připraví pro ně až stovku bytů. Válkou zasažené zemi pomůže i finančně. Počítá s darem v minimální výši deset milionů korun. Novinářům to v pondělí řekl primátor Tomáš Macura (ANO). Město rovněž plánuje rozšíření zázemí pro sbírku materiální pomoci.

"Chci strašně poděkovat lidem, kteří projevili obrovskou solidaritu. Nejenom v těch symbolických aktech, že nosí vlaječky a chodí na demonstrace, ale i pomáhají," uvedl primátor. Město o víkendu zřídilo sběrné místo, kam mohou lidé nosit materiální pomoc určenou obyvatelům Ukrajiny. Otevřeno je v halách ve Wattově ulici v Ostravě-Přívoze až do odvolání. Zájem lidí je značný a město proto plánuje rozšíření kapacity. "Budeme to dále rozšiřovat, protože jsme skoro plní," řekl Macura.

Podle něj ale město chystá pro Ukrajinu i finanční dar. Částka by měla být minimálně deset milionů korun, ale primátor očekává, že bude spíše vyšší. "Samozřejmě ale počítáme i s nějakou uprchlickou krizí a příchodem většího počtu rodin sem. Chceme jim poskytnout kompletní službu od ubytování přes sociální službu až po finanční či zdravotní pomoc," podotkl Macura. Město by mohlo dát k dispozici až stovku bytů, ale řadu z nich bude potřeba ještě vybavit. Kromě rozšíření prostor pro materiální pomoc by proto město chtělo, pravděpodobně v Trojhalí, vytvořit i místo pro sběr objemnějších věcí, jako je třeba nábytek. "Určitě budeme v pondělí informace ještě zpřesňovat. Budeme vybavovat i některé byty pro brzké usídlení ukrajinských rodin. Sami jako město nabídneme zhruba 90, možná i stovku bytů, které jsou nyní v holém stavu, tak je budeme muset dovybavit," podotkl Macura. Podle něj do města lidé přijíždějí už nyní. Ubytovávají se například na kolejích nebo jim společnost Liberty nabídla k ubytování svůj hotelový dům Kovák. "Tam je to ale ubytování na dny nebo jednotky týdnů. V tomto horizontu pak chceme zprovoznit i naše byty," řekl primátor.

O finanční pomoci podle něj musí rozhodnout zastupitelstvo města, které se má konat 23. března. "Uvidíme, zda to počká do toho klasického březnového zastupitelstva, nebo jsem případně připraven svolat i mimořádné, kdyby to bylo zapotřebí," doplnil primátor. Vyzval obyvatele, aby v úterý přišli na další demonstraci před Novou radnici a vyjádřili svou podporu Ukrajině.