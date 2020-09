Ostrava poprvé vyzkouší polopodzemní kontejnery na odpad.

Ostrava nově otestuje polopodzemní kontejnery na odpad. Chystá i budování dalších podzemních kontejnerů, s nimiž už má ve městě zkušenosti. Výstavba začne ještě tento měsíc a vše by mělo být hotovo do listopadu, řekl Petr Havránek z ostravského magistrátu. Vybudování kontejnerů bude stát 3,5 milionu korun.

Kontejnerová stanoviště budou umístěna v městských částech Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba a Ostrava-Jih. V současné době je ve městě v provozu 25 stanovišť pod zemí, a to v Moravské Ostravě a Porubě.

"Výstavba dvou polopodzemních stanovišť je pilotním projektem, na jehož základě chceme posoudit, která varianta je pro město výhodnější a kterým směrem by se v budoucnu měla další výstavba pro kontejnery na odpad ubírat. Podzemní stanoviště se hodí svým vzhledem spíše do historických částí města a exponovanějších lokalit, polopodzemní jsou určena na sídliště, a to především kvůli širší škále jejich velikostí," řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (ANO).

Výstavbou polopodzemních kontejnerů se sníží celkový počet nádob na daných stanovištích, ale zároveň se zvýší objemové kapacity. Například ve Francouzské ulici stávajících 15 kontejnerů nahradí pět polopodzemních, kapacita přitom vzroste z 16 500 litrů na 25 tisíc litrů. Na ulici Dr. Martínka v části Jih bude 16 nádob vyměněno za devět kontejnerů a kapacita se navýší z 18 400 na 32 tisíc litrů, takže bude nutno vyvážet odpad méně často než nyní.

Lepší vzhled i čistota

Třetí nově vznikající stanoviště bude podzemní a vznikne u křížení ulic Biskupská a Havlíčkovo nábřeží, tedy přímo v centru města. Zůstane tam stejný počet nádob - tři kusy, ale navýší se jejich kapacita z původních 3300 litrů na 9 tisíc litrů.

Polopodzemní a podzemní kontejnery jsou odolné vůči požárům a mají až třikrát větší objem než klasické kontejnery pro tříděný odpad. Kontejnery mají podle města přispět k lepšímu vzhledu jejich okolí i větší čistotě u sběrného místa. Pohlcují zápach a jsou skryté před vandaly.