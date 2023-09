Ostravská univerzita díky akreditaci začne s výukou zubního lékařství

Rada Národního akreditačního úřadu (NAÚ) pro vysoké školství udělila akreditaci Lékařské fakultě Ostravské univerzity (OU) na studijní program Zubní lékařství. Akreditace je na dobu tří let, po roce je v plánu kontrola kvality výuky a požadovaného rozvoje programu přímo na fakultě. Na sociální síti X, dříve twitteru, to dnes uvedl předseda Národního akreditačního úřadu Robert Plaga. Fakulta zahájí výuku ještě letos na podzim. Do prvního ročníku chce přijmout 20 studentů, řekla ČTK mluvčí Lékařské fakulty OU Hana Hanke.

"Rada Národního akreditačního úřadu pro VŠ rozhodla o udělení akreditace studijnímu programu Zubní lékařství Lékařské fakultě Ostravské univerzity na dobu tří let. Po roce proběhne kontrola kvality výuky a požadovaného rozvoje programu přímo na Lékařské fakultě," napsal dnes Plaga.

Fakulta se podle mluvčí na otevření nového studijního programu dlouhodobě připravovala a v krátké době má v plánu vyhlásit výběrové řízení. Učinit tak chce okamžitě po obdržení oficiálního souhlasného stanoviska NAÚ a schválení přijímacích podmínek Akademickým senátem Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Na přijetí přihlášek bude mít měsíc, samotná výuka by mohla začít na konci října. "Pro naši lékařskou fakultu i univerzitu je to dobrá zpráva a zároveň velký závazek," uvedl rektor Petr Kopecký.

Stomatologická péče patří v Moravskoslezském kraji k nejhůře dostupným zdravotním službám, nejhůře jsou na tom Karvinsko a Bruntálsko. V kraji loni vznikla výzva k zajištění stomatologické péče, kterou podpořil i Moravskoslezský kraj a podepsali zástupci více než stovky měst a obcí z regionu. Ve výzvě iniciátoři poukazovali na skutečnost, že zubní lékař chybí v kraji nejméně 80.000 až 100.000 obyvatel a někteří lidé nebyli na zubní prohlídce déle než deset let. Například nemocnice v Krnově na Bruntálsku či Bohumíně na Karvinsku se tak snaží zajišťovat stomatology vlastními silami a podílí se na vzniku nových zubních ordinací.

"Je to skvělá zpráva hlavně pro ty občany, kteří dlouhodobě nemohou sehnat pro sebe nebo svého rodinného příslušníka zubního lékaře. Věřím, že naši absolventi do značné míry pomohou s nepříznivou situací s dostupností termínů u zubních lékařů v našem regionu. Nejmenší problémy v tomto smyslu jsou právě v těch městech České republiky, ve kterých lékařské fakulty vychovávají vlastní absolventy," uvedl děkan Lékařské fakulty Rastislav Maďar.

Lékařská fakulta letos vybudovala za pomoci města a kraje nové prostory, ve kterých se budou studenti zubního lékařství připravovat první dva roky na praxi. Jejich součástí je například učebna s fantomy, na kterých se budou učit studenti jednotlivé zákroky a trénovat potřebnou zručnost, zubní laboratoř i ambulance se dvěma zubními křesly. Ve třetím ročníku se studenti v rámci klinické praxe přesunou do Fakultní nemocnice Ostrava. "Už teď máme pro studenty připravené tři nové, kompletně vybavené ambulance, postavené speciálně pro výuku stomatologů. Postupně na oddělení vybudujeme ještě další ordinace se zubařskými křesly i moderní laboratorní zázemí. Klinickou praxi rozhodně zajistíme v plném rozsahu," uvedl ředitel nemocnice Jiří Havrlant. Na výuce se budou podílet také lékaři z Oblastní stomatologické komory.

Lékařská fakulta se v minulosti potýkala s problémy, NAÚ tam prověřoval pochybení při přijímání studentů. Vše vyvrcholilo v roce 2020 neudělením akreditace pro program Všeobecné lékařství. Fakulta nemohla přijímat nové studenty, nakonec akreditaci získala, ale nikoli na standardních deset let, ale pouze na pět. Problémy fakulty a nezískání akreditace vedly k rezignaci někdejšího děkana Lékařské fakulty Arnošta Martínka, kterého nahradil epidemiolog Maďar.