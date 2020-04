OSVČ mohou žádat o ošetřovné přes ministerstvo průmyslu

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou od středečního rána podávat žádosti o ošetřovné na děti do 13 let v souvislosti s uzavřením škol. Nárok mají na 424 korun za den, maximálně mohou dostat 13 144 korun měsíčně. Na podporu je vyčleněno 100 milionů korun, žádosti přijímá ministerstvo průmyslu a obchodu. Vyplněný formulář mohou lidé vyplnit online, poslat přes datovou schránku, e-mailem či poštou. Podrobné informace i formulář žadatelé najdou na webu ministerstva. S vyplněním žádosti pomohou i živnostenské úřady.

Žádat o ošetřovné mohou jen OSVČ, které mají podnikání jako hlavní výdělečnou činnost a pečují o dítě do 13 let, o nezaopatřené dítě do 26 let závislé na pomoci jiné osoby minimálně ve stupni I (lehká závislost), které nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru. Podpora se vztahuje i na péči o zdravotně postižené alespoň ve stupni I podle zákona o sociálních službách.

Příspěvky budou vypláceny zpětně za březen, konkrétně od 12., lidé o ně mohou žádat do konce dubna. Spolu s žádostí budou muset přiložit čestné prohlášení. Doložit budou muset, že škola nebo zařízení sociálních služeb, které dítě či handicapovaný navštěvuje, je kvůli koronaviru uzavřené.

Vláda také ve středu schválila, že OSVČ zasaženým v souvislosti s nákazou vyplatí jednorázovou částku 25 000 korun. Vládní návrh musí ještě schválit Sněmovna, která by o něm měla jednat 7. dubna.